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Сестра Павла Аракеляна сообщила, что он задержан после концерта в Малиновке

07.11.2020 21:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сестра и друзья музыканта группы «Крамбамбуля» сообщили в соцсетях, что Павел задержан. Это произошло после концерта в Малиновке. 

 Вытащили из машины, посадили в серый бус и увезли, — пишут знакомые музыканта.

Сестра Павла Аракеляна сообщила, что он задержан после концерта в Малиновке

Подробностей пока нет. Ищем, — сообщила в Facebook сестра Аракеляна.

Сестра Павла Аракеляна сообщила, что он задержан после концерта в Малиновке

Павел Аракелян — известный джазовый музыкант и участник многих проектов, в том числе группы «Крамбамбуля». Во время протестов Павел часто выступал в минских дворах. А в мае он дал онлайн-концерт вместе со своей группой «Аутсайдеры» на Onliner. Можете посмотреть, как это было.

(будет дополнено)

 
 
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Сестра и друзья музыканта группы «Крамбамбуля» сообщили в соцсетях, что Павел задержан. Это произошло после концерта в Малиновке. Читать далее…
 
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