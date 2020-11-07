Сестра Павла Аракеляна сообщила, что он задержан после концерта в Малиновке

Источник материала: Onliner

Сестра и друзья музыканта группы «Крамбамбуля» сообщили в соцсетях, что Павел задержан. Это произошло после концерта в Малиновке.

— Вытащили из машины, посадили в серый бус и увезли, — пишут знакомые музыканта.





— Подробностей пока нет. Ищем, — сообщила в Facebook сестра Аракеляна.





Павел Аракелян — известный джазовый музыкант и участник многих проектов, в том числе группы «Крамбамбуля». Во время протестов Павел часто выступал в минских дворах. А в мае он дал онлайн-концерт вместе со своей группой «Аутсайдеры» на Onliner. Можете посмотреть, как это было.

(будет дополнено)