|
Сестра Павла Аракеляна сообщила, что он задержан после концерта в Малиновке
Источник материала: Onliner
Сестра и друзья музыканта группы «Крамбамбуля» сообщили в соцсетях, что Павел задержан. Это произошло после концерта в Малиновке.
— Вытащили из машины, посадили в серый бус и увезли, — пишут знакомые музыканта.
— Подробностей пока нет. Ищем, — сообщила в Facebook сестра Аракеляна.
Павел Аракелян — известный джазовый музыкант и участник многих проектов, в том числе группы «Крамбамбуля». Во время протестов Павел часто выступал в минских дворах. А в мае он дал онлайн-концерт вместе со своей группой «Аутсайдеры» на Onliner. Можете посмотреть, как это было.
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сестра и друзья музыканта группы «Крамбамбуля» сообщили в соцсетях, что Павел задержан. Это произошло после концерта в Малиновке. Читать далее…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)