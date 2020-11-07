











Поздравление опубликовано на официальном сайте Лукашенко. Как отмечает TUT.BY, раньше в таких поздравлениях всегда звучало полное название праздника – День Октябрьской революции. Однако в этом году, когда на улицах Беларуси начались массовые протесты и митинги, Лукашенко поздравил соотечественников с "Днем Великого Октября".





Беларусь – единственная на постсоветском пространстве страна (кроме непризнанного Приднестровья), где 7 ноября празднуется именно начало революционного восстания. В Беларуси в нынешнем году люди вышли на улицы именно с требованием вернуть власть народу- то есть вернуть народу право выбирать президента на честных и демократичных выборах. То есть лозунги Октябрьской революции остаются актуальными.