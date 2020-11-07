ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А вы заметили? Лукашенко убрал из поздравления с Днем Октябрьской революции слово "революция"

07.11.2020 21:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко убрал из поздравления с Днем Октябрьской революции слово "революция". Внимание на это обратил TUT.BY.




Поздравление опубликовано на официальном сайте Лукашенко. Как отмечает TUT.BY, раньше в таких поздравлениях всегда звучало полное название праздника – День Октябрьской революции. Однако в этом году, когда на улицах Беларуси начались массовые протесты и митинги, Лукашенко поздравил соотечественников с "Днем Великого Октября".

Беларусь – единственная на постсоветском пространстве страна (кроме непризнанного Приднестровья), где 7 ноября празднуется именно начало революционного восстания. В Беларуси в нынешнем году люди вышли на улицы именно с требованием вернуть власть народу- то есть вернуть народу право выбирать президента на честных и демократичных выборах. То есть лозунги Октябрьской революции остаются актуальными.  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко убрал из поздравления с Днем Октябрьской революции слово "революция". Внимание на это обратил TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Островецкая АЭС – шаг в будущее Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.11.2020
Mir24.TV Belarus
07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика