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А вы заметили? Лукашенко убрал из поздравления с Днем Октябрьской революции слово "революция"
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко убрал из поздравления с Днем Октябрьской революции слово "революция". Внимание на это обратил
Поздравление опубликовано на официальном сайте Лукашенко. Как отмечает TUT.BY, раньше в таких поздравлениях всегда звучало полное название праздника – День Октябрьской революции. Однако в этом году, когда на улицах Беларуси начались массовые протесты и митинги, Лукашенко поздравил соотечественников с "Днем Великого Октября".
Беларусь – единственная на постсоветском пространстве страна (кроме непризнанного Приднестровья), где 7 ноября празднуется именно начало революционного восстания. В Беларуси в нынешнем году люди вышли на улицы именно с требованием вернуть власть народу- то есть вернуть народу право выбирать президента на честных и демократичных выборах. То есть лозунги Октябрьской революции остаются актуальными.
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Александр Лукашенко убрал из поздравления с Днем Октябрьской революции слово "революция". Внимание на это обратил TUT.BY.
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