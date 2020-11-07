В Солигорске при заполненной ВИП-ложе фанаты БАТЭ скандировали: «Жыве Беларусь!»

Источник материала: Tut.by

В «золотом» матче между «Шахтером» и БАТЭ фанаты гостевой команды поддержали игроков, скандируя «жыве Беларусь!» Встреча закончилась вничью — 1:1.

На гол Павла Нехайчика в первом тайме хозяева ответили реализованным пенальти. Отличился Роман Бегунов.

Команды разделяют один балл. Впереди еще два тура.

БАТЭ сыграет с «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.

«Шахтер» сыграет в Бресте против «Руха» и завершит турнир домашней игрой против «Минска».