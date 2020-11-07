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В Солигорске при заполненной ВИП-ложе фанаты БАТЭ скандировали: «Жыве Беларусь!»
Источник материала: Tut.by
В «золотом» матче между
На гол Павла Нехайчика в первом тайме хозяева ответили реализованным пенальти. Отличился Роман Бегунов.
Команды разделяют один балл. Впереди еще два тура.
БАТЭ сыграет с «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.
«Шахтер» сыграет в Бресте против «Руха» и завершит турнир домашней игрой против «Минска».
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В «золотом» матче между «Шахтером» и БАТЭ фанаты гостевой команды поддержали игроков, скандируя «жыве Беларусь!»
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