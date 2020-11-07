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Это пенальти? Скандальный момент в Бресте, который не спас чемпиона

07.11.2020 21:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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В 28-м туре в Бресте проходил матч между «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ», который завершился победой «автозаводцев», но запомнился странным пенальти в ворота Жодино.

На 86-й минуте при счете 2:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ» судья назначает пенальти в ворота гостей. Дело было так: Денис Лаптев влетел в штрафную с мячом, но упал и, как показалось судье, не без помощи соперника.

Вот этот момент.

Однако режиссер трансляции долго показывал повтор, на котором хорошо видно, что Лаптев просто зацепился за газон и рухнул как подкошенный!

Ждем разбора этого момента в программе АБФФ TV «Судите с нами». Судил матч опытнейший рефери Алексей Кульбаков.

Одиннадцатиметровый реализовал Михаил Гордейчук, сделав счет 2:2. Впрочем, брестчан это не спасло. Они пропустили гол на последних секундах: Дмитрий Антилевский вколотил мяч под перекладину ворот «Динамо».

Добавим, что судья во втором тайме удалил с поля главного тренера динамовцев Сергея Ковальчука.

Победа Жодино позволила им обойти Брест и догнать «Неман», с которым они делят третье место.

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Теги: Брест
 
 
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В 28-м туре в Бресте проходил матч между «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ», который завершился победой «автозаводцев», но запомнился странным пенальти в ворота Жодино.
 
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