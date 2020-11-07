Силовики задерживают музыкантов после вечерних выступлений во дворах

Источник материала: АФН

Силовики трусливо задерживают выступающих во дворах жилых домов музыкантов. Причем, задерживают уже после концерна, когда все уверены в том, что музыканты благополучно покинули место выступления.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», после дворового концерта на ул. Есенина около 19:30 был задержан музыкант Павел Аркелян. Его доставили в Московское РУВД.

Вечером после концерта во дворе на Каменной Горке задержали группу "Рэха" (Андрусь Такинданг, Игорь Осидченко, Константин Лисецкий, Леонид Павленок). Музыкантов вытащили прямо из такси.

"Несколько бусов с черными силовиками заблокировали машину Яндекс.такси. Всю группу забрали", - сообщает Белсат со ссылкой на очевидцев. Музыканты с инструментами доставилены во Фрунзенское РУВД.

7 ноября в Бресте задержан Петр Попченко. Успел прислать смс "меня забрали", теперь телефон недоступен. Обстоятельства задержания пока неизвестны. Вечером в Каменце также была задержана Оксана Старун. В Могилеве 7 ноября задержан Пухов Артур Рустамович.

Правозащитники также сообщили, что в Минске задержаны около 100 человек. Не менее 57 медработников были задержаны на марше медиков.

Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы, силовики их задержали. Их доставили в Первомайское и Ленинское РУВД.

В 14:00 был анонсирован традиционный Женский марш, но силовики начали задержания женщин, когда еще те не успели собраться. Задержаны на менее 34 человек, включая случайных прохожих.