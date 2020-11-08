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Автозадачка по ПДД. А вы точно знаете, где можно останавливаться на двухполосной дороге?
Источник материала: Tut.by
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Ответ на автозадачку будет опубликован в 11.00, в понедельник, 9 ноября в этом же тексте.
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Вместе с сайтом pdd.by мы предлагаем вам очередную автозадачку. Попробуйте правильно ответить на вопрос об остановке на двухполосной дороге
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