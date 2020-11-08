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Автозадачка по ПДД. А вы точно знаете, где можно останавливаться на двухполосной дороге?

08.11.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вместе с порталом pdd.by мы продолжаем публиковать самые сложные задачи, с которыми сталкиваются курсанты автошкол. На этот раз попробуем вспомнить правила остановки и стоянки.  


Ответ на автозадачку будет опубликован в 11.00, в понедельник, 9 ноября в этом же тексте.

 

Опрос

Разрешается ли вам остановиться на показанном участке дороги в населенном пункте по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров?

Запрещается 21%
Разрешается с любой стороны 29%
Разрешается только справа у тротуара 51%
С этого устройства голос уже учтен
63 ответа

 
 
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Вместе с сайтом pdd.by мы предлагаем вам очередную автозадачку. Попробуйте правильно ответить на вопрос об остановке на двухполосной дороге
 
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