Автозадачка по ПДД. А вы точно знаете, где можно останавливаться на двухполосной дороге?

Источник материала: Tut.by

Вместе с порталом pdd.by мы продолжаем публиковать самые сложные задачи, с которыми сталкиваются курсанты автошкол. На этот раз попробуем вспомнить правила остановки и стоянки.





Ответ на автозадачку будет опубликован в 11.00, в понедельник, 9 ноября в этом же тексте.

Опрос Разрешается ли вам остановиться на показанном участке дороги в населенном пункте по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров? Запрещается 21% Разрешается с любой стороны 29% Разрешается только справа у тротуара 51% С этого устройства голос уже учтен 63 ответа