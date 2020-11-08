Беларусбанк снизит ставку по кредиту взамен на вклад, Приор - заплатит за новых клиентов: топ-новости банков

Источник материала: Tut.by

Ставки по вкладам в рублях на короткие сроки растут, а некоторые кредиты возвращаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем порадовали банки белорусов на этой неделе.

Новые «плюшки» для вкладчиков



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Банкам нужны деньги, а потому, вместе с ростом ставок по депозитам (а он все-таки ограничивается в той или иной степени регулятором) потенциальным вкладчикам предлагают различные бонусы. Например, все, кто откроет до 31 декабря депозит в Беларусбанке , получит скидку по уже действующему кредиту. Речь идет не обо всех кредитах. В список попали кредиты на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора или кредит «Интернет-безналичный» на срок от 1 до 3 лет, а также кредит «Партнер Оптимальный». Снизить ставку на 3 процентных пункта по ним можно до конца срока действия кредита. Депозит нужно открыть на срок 13 месяцев.

В Белагропромбанке стартовала акция «Тачка за заначку!». Клиенты Белагропромбанка, открывшие безотзывный вклад в иностранной валюте на сумму не менее, чем 3500 долларов, 2500 евро или 150 000 российских рублей сроком хранения от 185 дней и более, смогут принять участие в розыгрыше 8 кроссоверов Geely Emgrand X7.

На рынок вернулась еще одна кредитка



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В последние месяцы банки чаще сообщали о сворачивании кредитных программ, чем о новых продуктах. Например, дошло до того, что в начале октября у нас было всего три варианта такого популярного и удобного продукта, как кредитная карточка. Теперь ситуация стала меняться. Paritetbank сообщил о возобновлении выдачи кредитных карточек «Грейсфрукт». Основные условия прежние: ставка 0,0001% в течение целых 60 дней.

И еще о кредитах: Банк Дабрабыт поможет купить iPhone 12 в i-Store.by — при этом первый платеж составит чуть больше 112 рублей.

150 рублей за каждого. В Приорбанке заплатят за успешные рекомендации



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Приорбанк ввел систему вознаграждений за привлечение новых клиентов — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Партнером может стать любой человек, но особенно интересно это будет бухгалтерам и юристам, которые помогают с регистрацией и обслуживанием бизнеса. За каждую рекомендацию можно получить до 150 рублей.

Чтобы стать партнером, нужно заключить договор с банком. Дальше требуется лишь рекомендация: все переговоры, выбор пакета и оформление счета берут на себя специалисты банка.

Величина вознаграждения зависит от формы собственности привлекаемых клиентов и их количества в месяц. Так, при привлечении одного ИП в месяц выплачивается 40 рублей, а юридического лица — 80. Каждая успешная рекомендация двум и более клиентам в месяц поощряется 50 рублями за каждого ИП или 150 — за каждую организацию. Деньги перечисляются на счет партнера по результатам каждого месяца.

Экономим с банками

до 15 декабря можно получить скидку 25% на шиномонтаж в сети станций экспресс-сервиса TEXX Service при оплате любыми карточками Банка Дабрабыт .

скидку 25% на шиномонтаж в сети станций экспресс-сервиса TEXX Service при оплате любыми карточками . БПС-Сбербанк проведет 11 и 12 ноября «Зеленый день» со скидками и бонусами от банка. В рамках GreenDay 11 и 12 ноября «Зеленый день» со скидками и бонусами от банка. В рамках GreenDay можно открыть депозит в рублях на более выгодных условиях, вдвое дешевле обойдется аренда ячеек в подразделении премиального обслуживания «Сбербанк Первый». Кроме того, можно будет оформить карту Compass за полцены, а страховка от несчастных случаев и заболеваний (включает страховое покрытие по COVID-19) подешевеет на 20%. По карте Bonus — 10 бесплатных поездок в метро с 11 ноября и до конца месяца. Также цены на товары в GreenDay снизят десятки ритейлеров, в том числе, например, интернет-магазин 21vek.by. С дисконтом в треть от обычной стоимости можно будет перекусить в пиццерии, а у каршерингового оператора получить 30 минут бесплатной поездки. Скидки также будут на автозапчасти и ремонт гаджетов. Чтобы сэкономить, достаточно рассчитаться любой картой БПС-Сбербанка.

По 30 апреля 2021 все, кто зарегистрирует карточку Visa Приорбанка в приложении каршеринга Anytime, получат бонус в виде 15 рублей на баланс и манибэк 15% со всех поездок для постоянных пользователей Anytime.