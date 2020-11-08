Ремонт за копейку. Минчанка рассказывает, как при помощи недорогих деталей оживить интерьер и наполнить квартиру уютом

Источник материала: Onliner Новый этап конкурса «Ремонт за копейку» — и новая история. На этот раз от Алины, сумевшей квартиру со старенькой и невыразительной отделкой превратить в уютное пространство, наполненное уникальными деталями, которые можно долго рассматривать. «Про мое жилье можно сказать: здесь нет дизайна, здесь собраны любимые вещи», — объясняет девушка. А мы напоминаем, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by.

— Я очень трепетно отношусь к мелочам, особенно ценю ручную работу и труд людей, поэтому в квартире собрано много вещей, сделанных руками талантливых мастеров, а также много изделий от белорусских производителей, — признается девушка и показывает, что ей удалось воплотить в жизнь благодаря собственной фантазии и смекалке. — Начну рассказ с экскурсии по кухне, ее площадь 9 квадратных метров. В ней нет чего-то необычного, но благодаря деталям я смогла придать ей шарм.

Так кухня выглядела до того, как сюда попали рабочие.











— Кухонная мебель выполнена из МДФ, была заказана у белорусского производителя. Ручки-зайчики покупались отдельно. Когда-то давно увидела их в интернете и не смогла пройти мимо. Стоимость с учетом доставки из России — 100 рублей за восемь штук.













— Плитка была приобретена на скидке в магазине «Альтагамма» и обошлась в 36 рублей за один «квадрат». Стол и стулья — белорусского производства. Мастер для изготовления стола был найден на «Куфаре», он смог воплотить все желания по цвету и форме, притом удалось существенно сэкономить. Стоимость данного стола — 310 рублей, для сравнения аналогичный в Ikea стоит в три раза дороже. Стулья были приобретены в магазине на Веры Хоружей, 25. Стоимость одного — всего 60 рублей.





Тюль и римская штора — Ikea: 10 и 50 рублей соответственно. Обои покупала в строительном гипермаркете и салоне, несмотря на то, что это разные производители и коллекции, получилось хорошо их соединить.





В ванной комнате была произведена замена всей сантехники, установлены новые смесители. От того, что было раньше, не осталось и следа.







Умывальник (63 рубля) и плитку (32 рубля за «квадрат») выбрала в «Керамине». Зеркало для ванной комнаты нашла все в том же магазине, где и стулья. Корзину для белья заказала у нашего белорусского мастера, ее стоимость составила 40 рублей. Подходящую шторку и вовсе отыскала в Fixprice — каких-то шесть рублей, а с главной своей задачей справляется на отлично.









— Одно из самых дорогих приобретений в ванную комнату — деревянная столешница и крепление для нее: на все было потрачено 200 рублей. Но так как эта деталь была очень желанной, решила не отказываться от нее, — признается Алина.





Прихожая также изменилась до неузнаваемости.





— Первое, что притягивает внимание, — стена с обоями с принтом из груш (нашла их в krea.by), подходящие однотонные обнаружила в Mile — 38 рублей за трубку. Большое зеркало над консолью выбрала в уже полюбившемся магазине на Веры Хоружей. Обошлось оно в 75 рублей.





Мебель в прихожую подбирала спокойных, нейтральных оттенков. В основном это Ikea. Чтобы придать индвидуальность шкафу, украсила ручки кисточками и бусинами. Кроме этого, мне нравится разбавлять интерьер чем-то необычным, добавляя в него уникальные вещи с историей. Так в прихожей появился дорогой для памяти стул, привезенный из антикварного магазина в Бресте. Его стоимость — 150 рублей.









Все абажуры, которые вы видите на фото, дело рук талантливого мастера из Бобруйска, которого я нашла через Instagram. Стоимость таких абажуров — 50 рублей. Глиняные тарелочки были куплены в Несвиже на рынке мастеров, одну из них я использую в качестве мыльницы, вторую — для ключей. Двери производства «Юркас» — три штуки с установкой обошлись в 800 рублей.





Спальня довольно простая, в ней нет ничего лишнего. Вся мебель для комнаты куплена в Ikea.









— Я очень люблю природные материалы — дерево, лен. Льняное постельное белье и шторы были сшиты моей бабушкой, что позволило существенно сэкономить. Большой выбор льняной ткани я нашла в магазине «Лянок», метр стоит примерно 15 рублей.









Ручки в столе я заменила на керамические из Zara Home. Так и получился вроде простой, но в то же время уникальный интерьер, — заключает девушка.













Читайте также: