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Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
Источник материала: Партизан
Об этом он сказал на открытии первого блока БелАЭС, которую бойкотируют в Европе
Александр Лукашенко в субботу официально открыл первую в стране атомную электростанцию БелАЭС в Гродненской области. "Исторический момент - страна становится ядерной державой", - заявил Лукашенко, слова которого
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Об этом он сказал на открытии первого блока БелАЭС, которую бойкотируют в Европе
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