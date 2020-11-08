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Ален Делон – секс-символ 60-х и 70-х на архивных фото

08.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Свой путь в кино Ален Делон начал в 21 год. По совету друзей он показал свои фотографии кинопродюсерам, но те говорили ему, что он слишком красив для карьеры актера. 

Сначала были маленькие роли, а в 1960-м случился прорыв — он сыграл в экранизации романа "Талантливый мистер Рипли" (фильм назывался "На ярком солнце") и в ленте Лукино Висконти "Рокко и его братья". Далее последовала звездная роль в "Затмении" у Микеланджело Антониони и "Самурае" у Жана-Пьера Мельвиля.

Список самых популярных у массового зрителя картин, несомненно, возглавят ленты с его участием "Черный тюльпан" и детективная история "Бассейн".

Несмотря на обширную фильмографию (около ста картин), Ален Делон почти не получал кинонаград — у него всего один "Сезар" (за "Нашу историю" Бертрана Блие в 1984-м), две номинации на "Сезара", а также номинация на американский "Золотой глобус" — за "Леопарда" Висконти в 1963-м. Зато почетных наград у него много — от Берлинского Каннского кинофестивалей, "Давид ди Донателло" от Итальянской киноакадемии, немецкая "Золотая камера", и главное звание — собственные имя и фамилия, ставшее символом мужской красоты ХХ века.

Магнетическая красота и обаяние Делона разбили сердца многих женщин. СМИ называли его роман с немецкой актрисой Роми Шнайдер любовной историей века, однако отношения пары завершились так же стремительно, как и начались. Актер был женат всего один раз - на актрисе Натали Бартелеми, но самые долгие отношения продлились около 13 лет - с французской актрисой Мирей Дарк. А отношения актера с моделью Розали Ван Бремен, с которой он познакомился в 1987 году, продлились около десяти лет.

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Главный красавец кинематографа ХХ века французский актер Ален Делон отмечает сегодня 85-летие. Sputnik предлагает его редкие фото из архива и знаменитые кинокадры.
 
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