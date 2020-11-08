Когда хочется тепла. Выбираем электрокамин в квартиру

Источник материала: Tut.by

Чем ближе к холодам, тем больше нам хочется тепла и уюта. В загородном доме за это обычно «отвечает» камин. Но живущие в квартирах не лишены возможности сидеть «у огня» тоже — стоит только купить электрокамин. REALTY.TUT.BY рассказывает, какими они вообще бывают и что в них важно.



Иллюстративный снимок. Фото: pixabay.com

Что такое электрокамин

Электрокамин — имитация настоящего камина, которая также в большинстве случаев выступает обогревателем для комнаты. По сути, это устройство с имитацией дров внутри, которые подсвечиваются так, что композиция похожа на реальное горение огня.

Да, электрокамины не дадут вам услышать запах и треск поленьев. Но у них есть свои особенности. И, если подумать, они выглядят как плюсы даже для тех, кто живет в своем загородном доме:

простая установка, причем в некоторых случаях даже не нужна специальная выемка в стене;

не нужно покупать дрова: это и экономия, и чистый пол;

дополнительный источник тепла в квартире, если выбрана такая модель;

что логично — электрический камин безопаснее ввиду отсутствия открытого огня.

Что нужно знать перед тем, как идти в каталог

Если мы говорим о больших и солидных вариантах, которые похожи на реальный камин, рассматриваем три варианта: встраиваемый, приставной или настенный, а также отдельно стоящий.

Со встраиваемыми каминами главная проблема — собственно, место, куда их вставить. Купить такой в дополнение к уже имеющемуся интерьеру вряд ли получится. Нужно еще на этапе ремонта продумать нишу или сделать портал (обрамление камина). Может быть такое, что портал предусмотрен в комплекте по умолчанию, но это несколько сужает ваш выбор в плане дизайнерского решения.

Для приставных и тем более отдельно стоящих каминов нужно много места и достаточно большая комната, а навесной (настенный) камин требует надежных креплений.

В чем все камины похожи: найти что-то по своему бюджету можно во всех этих модификациях. «Игрушка» все равно недешевая, но для такой долговечной вещи это не так уж дорого. А уж если сравнить с новым iPhone 12, цена которого доходит до 3699 рублей, — и подавно.

Какой камин даст самый реалистичный огонь

Сам эффект огня достигается в основном за счет освещения. А вот нюансы, влияющие на реалистичность, уже могут быть разными.

Есть устройства с бутафорскими поленьями, есть те, где к ним добавляют ткань, развевающуюся от дуновения вентилятора, есть даже те, в которых к имитации дров подмешивают настоящий уголь. Естественно, все это влияет на цену: чем натуральнее, тем дороже. Зато в угле можно на самом деле покопаться кочергой — полное погружение.

Нужен самый крутой вариант? Это определенно камины, которые могут генерировать водяной пар. Он в сочетании с подсветкой практически не отличим от реального огня. Таких вариантов много у бренда Dimplex — именно они запатентовали такую технологию: она называется opti-mist.

Правда, отметим: ухаживать за таким крутым камином тоже надо будет больше, чем за обычным.

Также стоит обратить внимание на наличие функции звукового сопровождения: некоторые камины умеют «трещать», как настоящий костер. Например, Electrolux EFP/W-2000S с имитацией камней вместо дров. Да, это не вершина реализма, зато приятная цена, есть звуковое сопровождение, регулировка яркости и его легко установить — камин настенный.

Если же на реалистичность вам все равно, присмотритесь к каминам с жидкокристаллическими экранами. Но, на наш взгляд, смысла в них мало: это скорее просто комбо из обогревателя и телевизора. Дешевле уже купить просто обогреватель: мы уже делали обзор на добротные и недорогие варианты .

Что еще надо знать о каминах

Помните, что камин вряд ли станет вашим основным источником тепла — все-таки это не огромная батарея. Но если уж и такая функция для вас важна, то оптимально смотреть в сторону вариантов с мощностью 1500−2000 Вт. Все менее мощные модели вряд ли ощутимо согреют комнату.

Важно: если в качестве нагревателя используется металлическая трубка, то камин будет прогревать исключительно воздух, а если ИК-излучение, то и предметы рядом тоже нагреются. Потепление ускорится.

Ну и, конечно, хорошо, если в модель будет встроен термостат: тогда выбранная температура будет поддерживаться автоматически. Идеально — если в комплекте есть пульт и функция автовключения и автоотключения тепла.

Простой вариант без излишеств — Royal Flame Vision 60 EF LED FX: мощность до 2000 Вт и есть пульт.

И просто напоминание: учтите, что место для камина должно быть у розетки. Ведь он все-таки электрический, а не настоящий.