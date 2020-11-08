Какие тени идеально подойдут под ваш цвет глаз? Рассказывают профессиональные визажисты

Источник материала: Tut.by

В тренде все оттенки золотистой осенней листвы, пряной корицы и темного шоколада. Их прелесть в том, что они практически универсальны и мало кого могут испортить. Но это относится далеко не ко всем оттенкам. Сегодня мы остановимся подробно на каждом цвете глаз и расскажем, как правильно подобрать тени, которые подчеркнут их красоту.

Елена ПротасРуководитель студии красоты «Две кисточки» Руководитель студии красоты

Голубые и серо-голубые глаза

Нет: голубые и оливковые тени





Да: медные, бронзовые, персиковые, кофейные





Парадокс, но девушкам с голубыми глазами не стоит пользоваться… голубыми тенями. Это создаст на лице эффект однотонного пятна и не подчеркнет выразительность взгляда, а напротив, размоет его. Кстати, с темно-синей тушью это сработает наоборот: макияж будет выглядеть эффектно, акцентируя внимание на более светлых глазах.

Лучше всего голубизну подчеркнут теплые оттенки: медный, бронзовый, персиковый, цвет молочного шоколада. Если кожа с холодным подтоном, попробуйте кофейный или фиолетовый оттенок теней.





Зеленые глаза

Нет: оливковый, серый





Да: сливовый, шоколадный, золотой, розовый





С глазами этого цвета прекрасно сочетаются любые тени, где есть красный пигмент. Но выигрышнее всего смотрятся сливовые и розовые. Именно эти оттенки противоположны зеленому в цветовом круге и усиливают его. Для повседневного макияжа также подойдет шоколадный оттенок с капелькой золота, которое придаст глазам блеск.





Карие глаза

Нет: оранжевый, серебристый





Да: фиолетовый, коричневый, золотой, черный





Угадайте, обладателей каких глаз в мире больше всего? Карих! Кстати, кареглазым повезло больше всего — им идут практически все оттенки теней. Карие глаза сами по себе яркий акцент, который привлекает внимание. Следовательно, чтобы выделить их, нужно минимум временных и косметических затрат.

Смело делайте ставку на черную подводку: с ее помощью можно создать элегантный и стильный макияж, подчеркнув разрез глаз.





А также используйте розовые, персиковые или серо-коричневые тени, чтобы немного «распахнуть» взгляд. Бронзовые, медные, золотистые шиммерные тени — самый простой вариант сделать вечерний макияж для карих глаз: они в прямом смысле заставляют их сиять.





И в завершение расскажем вам лайфхак: матовые коричневые тени подходят абсолютно всем, отличный универсальный вариант и одна из наших любимых палеток — Becca ombre nude palette. Но есть и другие, ничуть не хуже — ищите своё и сохраняйте индивидуальность.