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Рыбка, индейка, мясные котлеты. Рассказываем, как быстро и вкусно приготовить их в духовке
Источник материала: Tut.by
Воскресенье дано нам не для того, чтобы подолгу стоять над конфорками. Если вы с этим согласны, воспользуйтесь нашим советом и обратитесь за помощью к духовке, которая всё (ну почти!) сделает за вас. Готовьтесь собирать комплименты: будет очень вкусно!
Запеченная горбуша на морковной подушке
Ингредиенты:
Как готовить?
1. Филе горбуши промыть, промокнуть бумажным полотенцем, натереть смесью из соли и перца, смазать оливковым маслом и оставить мариноваться на 30 минут.
2. Лук нарезать, морковь натереть на крупной терке и все вместе пассеровать на растительном масле до полуготовности.
3. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить морковь с луком, сверху — маринованную рыбу. Посыпать сухими специями, накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Индейка с лисичками
Ингредиенты:
Как готовить?
1. Нарезать филе индейки на стейки и замариновать с солью, перцем и оливковым маслом, оставить на час.
2. Пассеровать нарезанный полукольцами лук на растительном масле.
3. Сыр натереть на крупной терке.
4. В смазанную растительным маслом форму для запекания поместить стейки индейки, сверху выложить лук, лисички, посыпать сыром и покрыть сеточкой из сметаны, накрыть фольгой.
5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут до готовности.
Котлеты
Ингредиенты:
Как готовить?
1. Фарш посолить, поперчить, добавить мелко нарезанный лук, минеральную воду, яйцо, все тщательно перемешать.
2. Сформировать небольшие котлеты, обвалять в муке, затем недолго обжарить с двух сторон на сковороде до румяной корочки, закрыть крышкой (выбирайте посуду, которая пригодна для запекания в духовом шкафу) и отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут.
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Воскресенье дано нам не для того, чтобы подолгу стоять над конфорками. Если вы с этим согласны, воспользуйтесь нашим советом и обратитесь за помощью к духовке,...
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