Рыбка, индейка, мясные котлеты. Рассказываем, как быстро и вкусно приготовить их в духовке

Источник материала: Tut.by

Воскресенье дано нам не для того, чтобы подолгу стоять над конфорками. Если вы с этим согласны, воспользуйтесь нашим советом и обратитесь за помощью к духовке, которая всё (ну почти!) сделает за вас. Готовьтесь собирать комплименты: будет очень вкусно!

Запеченная горбуша на морковной подушке





Ингредиенты: 600 г филе горбуши;

1 луковица;

1 морковь;

оливковое масло;

растительное масло;

соль, перец, сухой укроп и петрушка.

Как готовить?

1. Филе горбуши промыть, промокнуть бумажным полотенцем, натереть смесью из соли и перца, смазать оливковым маслом и оставить мариноваться на 30 минут.

2. Лук нарезать, морковь натереть на крупной терке и все вместе пассеровать на растительном масле до полуготовности.

3. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить морковь с луком, сверху — маринованную рыбу. Посыпать сухими специями, накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Индейка с лисичками





Ингредиенты: 500 г филе индейки;

300 г лисичек;

1 луковица;

100 г сметаны;

150 г сыра чеддер;

оливковое и растительное масло;

соль, перец.

Как готовить?

1. Нарезать филе индейки на стейки и замариновать с солью, перцем и оливковым маслом, оставить на час.

2. Пассеровать нарезанный полукольцами лук на растительном масле.

3. Сыр натереть на крупной терке.

4. В смазанную растительным маслом форму для запекания поместить стейки индейки, сверху выложить лук, лисички, посыпать сыром и покрыть сеточкой из сметаны, накрыть фольгой.

5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут до готовности.

Котлеты





Ингредиенты: 500 г мясного фарша;

0,5 луковицы;

1 яйцо;

20 г минеральной воды;

мука пшеничная цельнозерновая для обваливания;

соль, перец, сухая петрушка.

Как готовить?

1. Фарш посолить, поперчить, добавить мелко нарезанный лук, минеральную воду, яйцо, все тщательно перемешать.

2. Сформировать небольшие котлеты, обвалять в муке, затем недолго обжарить с двух сторон на сковороде до румяной корочки, закрыть крышкой (выбирайте посуду, которая пригодна для запекания в духовом шкафу) и отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут.