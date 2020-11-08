ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рыбка, индейка, мясные котлеты. Рассказываем, как быстро и вкусно приготовить их в духовке

08.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Воскресенье дано нам не для того, чтобы подолгу стоять над конфорками. Если вы с этим согласны, воспользуйтесь нашим советом и обратитесь за помощью к духовке, которая всё (ну почти!) сделает за вас. Готовьтесь собирать комплименты: будет очень вкусно!

Запеченная горбуша на морковной подушке


Ингредиенты:

  • 600 г филе горбуши;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • оливковое масло;
  • растительное масло;
  • соль, перец, сухой укроп и петрушка.

Как готовить?

1. Филе горбуши промыть, промокнуть бумажным полотенцем, натереть смесью из соли и перца, смазать оливковым маслом и оставить мариноваться на 30 минут.

2. Лук нарезать, морковь натереть на крупной терке и все вместе пассеровать на растительном масле до полуготовности.

3. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить морковь с луком, сверху — маринованную рыбу. Посыпать сухими специями, накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Индейка с лисичками


Ингредиенты:

  • 500 г филе индейки;
  • 300 г лисичек;
  • 1 луковица;
  • 100 г сметаны;
  • 150 г сыра чеддер;
  • оливковое и растительное масло;
  • соль, перец.

Как готовить?

1. Нарезать филе индейки на стейки и замариновать с солью, перцем и оливковым маслом, оставить на час.

2. Пассеровать нарезанный полукольцами лук на растительном масле.

3. Сыр натереть на крупной терке.

4. В смазанную растительным маслом форму для запекания поместить стейки индейки, сверху выложить лук, лисички, посыпать сыром и покрыть сеточкой из сметаны, накрыть фольгой.

5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут до готовности.

Котлеты


Ингредиенты:

  • 500 г мясного фарша;
  • 0,5 луковицы;
  • 1 яйцо;
  • 20 г минеральной воды;
  • мука пшеничная цельнозерновая для обваливания;
  • соль, перец, сухая петрушка.

Как готовить?

1. Фарш посолить, поперчить, добавить мелко нарезанный лук, минеральную воду, яйцо, все тщательно перемешать.

2. Сформировать небольшие котлеты, обвалять в муке, затем недолго обжарить с двух сторон на сковороде до румяной корочки, закрыть крышкой (выбирайте посуду, которая пригодна для запекания в духовом шкафу) и отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воскресенье дано нам не для того, чтобы подолгу стоять над конфорками. Если вы с этим согласны, воспользуйтесь нашим советом и обратитесь за помощью к духовке,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США разбился вертолет, но в нем уцелело донорское сердце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика