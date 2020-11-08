Детский стул за 15 тысяч долларов и своя квартира к годику. Звезды, которые делают баснословные подарки детям

Источник материала: Tut.by

«Дети — главное богатство», — часто повторяют звездные родители. Но это не значит, что это богатство они не осыпают баснословно дорогими подарками. Сегодня вспоминаем знаменитостей, которые балуют своих детей по максимуму.

Бейонсе и Джей Зи





Когда старшей дочери звездной пары Блю Айви исполнилось полгода, она получила в подарок детский стульчик, инкрустированный кристаллами Сваровски, стоимостью в 15 тысяч долларов, и несколько игрушечных лошадей, зачем-то сделанных из чистого золота. На первый день рождения девочке подарили Барби в платье, расшитом настоящими бриллиантами. А каждому маленькому гостю вечеринки в честь первого дня рождения подарили ювелирные украшения.

Карди Би и Оффсет





Недавно дочери Карди и Оффсета исполнилось два года. Любящий отец подарил малышке сумку Birkin стоимостью несколько сотен тысяч долларов. Поклонники много высказывались в соцсетях на тему неуместности такого подарка для маленького ребенка, но Карди ответила так: «Если бы я выглядела роскошно, а мой ребенок так себе, то вы бы все это раскритиковали. Так что я не злюсь, что папочка подарил дочери Birkin. Теперь она будет соответствовать своей маме».

Ким Кардашьян и Канье Уэст





Как-то раз на Рождество старшей дочери Норт родители подарили жакет Майкла Джексона, купленный на закрытом аукционе. Его реальная стоимость неизвестна, но стоил он точно немало. Канье также любит дарить своим дочерям сумки Birkin, расписанные вручную. Но до подарков, которые Канье делает Ким, всем этим безделушкам, скажем прямо, далеко. 10 ресторанов Burger King по всей Европе, домашний спа-салон, аренда Эйфелевой башни — и это только начало списка.

Джей Ло и Марк Энтони





Когда у пары родились близнецы Макс и Эмма, в доме моментально была выделена отдельная комната для подарков. Новорожденным дарили погремушки, инкрустированные бриллиантами, а когда дети немного подросли, родители подарили им собственных пони.

Айшвария Рай и Абхишек Баччан





В 2011 году у этой суперпопулярной в Индии пары родилась дочь Аарадхия, которая моментально стала любимицей всей страны. В день рождения девочка получила от отца Audi A8, а на первый год — собственный дом в Дубае. В два года малышка получила значительно более скромный подарок — собственный Mini Cooper.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш





Элтон Джон и его супруг оказались очень практичными родителями. Своему старшему сыну Захари они подарили собственную квартиру, когда мальчику было полтора года. Младший, Элайджа, стал обладателем собственного особняка еще до собственного рождения.