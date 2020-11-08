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Утро в городе. В Минск едет спецтехника

08.11.2020 09:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, это очередное воскресное утро в Минске. Читатели сообщают, что в столицу направляется колонна спецтехники. Впрочем, ничего необычного. Вот как это выглядит.

Утро в городе. В Минск едет спецтехника

(будет дополнено)

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Теги: Минск
 
 
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Итак, это очередное воскресное утро в Минске. Читатели сообщают, что в столицу направляется колонна спецтехники. Впрочем, ничего необычного. Вот как это...
 
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