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Утро в городе. В Минск едет спецтехника
Источник материала: Onliner
Итак, это очередное воскресное утро в Минске. Читатели сообщают, что в столицу направляется колонна спецтехники. Впрочем, ничего необычного. Вот как это выглядит.
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Итак, это очередное воскресное утро в Минске. Читатели сообщают, что в столицу направляется колонна спецтехники. Впрочем, ничего необычного. Вот как это...
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