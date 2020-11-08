Politico назвала кандидатов на посты в администрацию Байдена

Источник материала: АФН

Газета Politico назвала кандидатов на ключевые посты в администрации Джо Байдена, который, по данным СМИ, одержал победу на президентских выборах в США.

Байден может войти в историю, назначив афроамериканца или женщину на посты главы Минфина США и Пентагона — это единственные оставшиеся ведомства, которыми руководили только белые мужчины.

Так, новым министром обороны взамен Марка Эспера может стать бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной. Среди других возможных кандидатов на пост главы Пентагона издание называет сенатора-демократа Тэмми Дакуорта — соавтора проекта антироссийских санкций за «сговор» России с талибами, а также старшего демократа комитета по делам вооруженных сил сената Джека Рида.

На должность госсекретаря США Байден может выбрать бывшего помощника по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс, пишет Politico. Среди других возможных кандидатов на эту должность издание называет бывшего заместителя госсекретаря США Энтони Блинкен; сенатора-демократа Криса Кунса, которые стал соавтором законопроекта о санкциях против России в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального; сенатора-демократа Криса Мерфи, а также бывшего заместителя госсекретаря, главу Фонда Карнеги Уильяма Бернса.

На пост главы Минфина США может быть назначена член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард, министром юстиции — сенатор-демократ Дага Джонс, главой Министерства энергетики США — физик-ядерщик Эрнест Монис. Последний уже руководил ведомством при Обаме.

Постоянным представителем США при ООН может стать бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман. Во времена президентства Билла Клинтона она была советником Госдепартамента США и специальным советником президента и госсекретаря, а также координатором политики США в отношении Северной Кореи. В частности, Шерман участвовала в переговорах с КНДР по ядерному оружию и программам разработки баллистических ракет, а также была ведущим переговорщиком по ядерной сделке с Ираном.

Бывшие соперники Байдена, которые также боролись за выдвижением кандидатом от Демократической партии, — сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен и экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж также рассматриваются в качестве возможных кандидатов на посты в администрации, отмечает Politico. Сандерс может получить пост министра труда, Уоррен — министра финансов, а Буттеджадж — министра по делам ветеранов или постпреда США при ООН.

Как пишет Politico, список составлен на основе разговоров с помощниками и близкими союзниками Байдена, лоббистами и помощниками сенаторов и конгрессменов. В то же время издание отмечает, что выдвижение Байденом многих кандидатур на посты в администрацию окажется затруднено, если республиканцы сохранят большиство в сенате. Это позволит им блокировать назначения.