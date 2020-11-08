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Средний возраст минчанок в 2019 г. составил 41,5 года

08.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Средний возраст жительниц столицы в 2019 году составил 41,5 года, в 2009-м он составлял 39,7 года, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении Минска.




Из общей численности представительниц прекрасного пола в столице на долю девочек в возрасте до 15 лет в 2019 году приходилось 14,8 %. Численность минчанок трудоспособного возраста составляла 56,5 %, а старше трудоспособного возраста — 28,7 %.

В Минске в 2019 году проживали 540,1 тыс. женщин репродуктивного возраста. При этом в ведомстве отмечают сокращение доли женщин репродуктивного возраста от общего числа жительниц столицы (57,2 % в 1999 году, 49,7 % в 2019 году).
 
Теги: Минск
 
 
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Средний возраст жительниц столицы в 2019 году составил 41,5 года, в 2009-м он составлял 39,7 года, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном...
 
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