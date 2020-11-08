Прогноз: «Когда ситуация «стабилизируется», то тогда-то и последуют еще большие и уже совсем массовые репрессии»









Все это – жесточайшая уловка, продажа надежды, чтобы усыпить бдительность оппонента и расслабить его. Да, белорусский народ, свое окружение, иностранных партнеров Лукашенко рассматривает как оппонентов на виртуальном, а последнее время и на реальном, поле боя.





Лукашенко время от времени дает народу надежду на то, что вот-вот добровольно передаст власть и прекратит держаться за нее «посиневшими пальцами». Мол, расслабьтесь и прекратите сопротивление, я уже и так завтра-послезавтра уйду.





Нужно быть слишком наивным, чтобы повестись на эти ложные надежды, но на часть общества вполне действует. Лукашенко подвешивает виртуальную морковку в виде своего «совсем скорого« ухода и тем самым пытается повлиять на активность белорусов. Уйти-то в такой сложный период времени для страны он конечно не может, а вот как все «стабилизируется», то сразу, намекает он.





Эта уловка из той же серии, которую использовали коммунисты: потерпите еще чуток, вот-вот, уже в следующей пятилетке, ну или через две, наступит коммунизм, ну или по крайней мере развитой социализм.





Если он и так скоро уйдет, думает доверчивый человек, то к чему моя протестная активность на улице, работе или каком-либо коллективе? Уж лучше займусь другими делами или просто приятно проведу время, к чему этот ненужный риск.





Усопшая бдительность и концентрирование на положительном сценарии («все и так скоро разрешится само собой») переводит человеческую деятельность в нужное властителю русло.





И вдруг становится невдомек, что на самом деле, когда ситуация «стабилизируется», то тогда-то и последуют еще большие и уже совсем массовые репрессии. И тогда-то обещание правителя найти и покарать всех и каждого (то есть, сотни тысяч человек) за участие в каких-либо «несанкционированных» акциях станет реальностью.





Настольной книгой Лукашенко является трактат Никколо Макиавелли «Государь». Когда четыре года назад бывший украинский президент Кучма подарил ему книгу Макиавелли, Лукашенко не скрывал своего восхищения. Очевидно, Кучма хорошо знал о его предпочтениях. Вот говорящая цитата из «Государя»:





«Александр VI всю жизнь изощрялся в обманах, но каждый раз находились люди, готовые ему верить. Во всем свете не было человека, который так клятвенно уверял, так убедительно обещал и так мало заботился об исполнении своих обещаний. Тем не менее обманы всегда удавались ему, как он желал, ибо он знал толк в этом деле. тсюда следует, что государю нет необходимости обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими».