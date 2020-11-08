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Класковский: «Белорусская власть готова нахватать долгов, за которые не расплатятся и внуки»

08.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

— 7 ноября на открытии Белорусской АЭС Александр Лукашенко патетично произнес: «Исторический момент — страна становится ядерной державой». Ну, вообще-то так принято говорить о государствах, обладающих ядерным оружием. Этой патетикой Лукашенко, вероятно, выражает свою недосягаемую мечту, — пишет Александр Класковский.

Класковский: «Белорусская власть готова нахватать долгов, за которые не расплатятся и внуки»
В советское время белорусская территория была нашпигована ядерным оружием. Но последнюю ракету вывели к ноябрю 1996 года.

Лукашенко к тому времени был уже президентом, однако ничего изменить не мог: отказ от ядерного оружия оформили прежние власти. Он не раз сокрушался по этому поводу.

«Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали», — проронил белорусский вождь в 2010 году.

Действительно, есть пример Северной Кореи. С тамошним диктатором, обладающим ядерными ракетами, вынуждена цацкаться даже могущественная Америка, с ним несколько раз встречался Дональд Трамп. Правда, репутацию Ким Чен Ына это вряд ли спасает.

Политические противники Лукашенко, который бо́льшую часть времени своего правления остро конфликтует с западными странами, не раз заявляли, что он может использовать АЭС для ядерного шантажа.

Впрочем, мирный атом в варианте официального Минска и так уже привел в трепет соседей-литовцев. Белорусская АЭС построена всего лишь в 50 километрах от Вильнюса. И это обстоятельство надолго отравило двусторонние отношения.

Литва заблокировала поставки электричества из Беларуси после пуска здесь АЭС. И в принципе экспорт электроэнергии с нее под большим вопросом. Между тем и без АЭС Беларусь производит достаточно электричества, чтобы удовлетворять внутренний спрос. Зачем было городить этот атомный огород?

Белорусские власти намерены увеличивать потребление электричества в стране, развивать электротранспорт, строить дома с электрическим отоплением и пр. Но четкого продуманного плана на этот счет, похоже, пока нет.

К тому же, по мнению ряда независимых экспертов, Белорусская АЭС может оказаться экономически провальным проектом из-за высокой себестоимости энергии.

Властям удалось смягчить условия займа, взятого у Москвы на сооружение АЭС, не все равно речь идет о больших деньгах, которые придется отдавать с процентами.

При этом Лукашенко загорелся идеей построить еще одну АЭС. Нынешняя белорусская власть готова нахватать долгов, за которые не расплатятся и внуки.

Задумывая строительство АЭС, Лукашенко, похоже, мыслил категориями социалистической гигантомании. За эти годы можно было бы структурно перестроить экономику, избавиться от неэффективных производств, немеряно жрущих энергию, дать широкий простор зеленой энергетике и пр.

Как бы ни козыряло высокое начальство новенькой атомной станцией, выдавая ее за свидетельство прогресса, без слома или трансформации репресс ного, враждебного всему передовому политического режима страна обречена на деградацию.
 
Теги: Минск
 
 
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— 7 ноября на открытии Белорусской АЭС Александр Лукашенко патетично произнес: «Исторический момент — страна становится ядерной державой». Ну, вообще-то так...
 
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