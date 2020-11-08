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26 центробанков изучают возможность запуска национальных цифровых валют

08.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пандемия повысила актуальность технологий электронных расчетов. В долгосрочной перспективе вызванный COVID-19 кризис приведет к нарастанию долговой нагрузки и финансовой уязвимости государств. Поэтому финансовые регуляторы активно изучают вопрос создания цифровых валют центральных банков (CBDC). Эту информацию подтвердили главы 26 центральных банков Средней Азии, Черноморского региона и Балкан в ходе онлайн-заседания.

Каждый центробанк, решая для себя вопрос о выпуске цифровой валюты, должен оценить ее влияние на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, а также продумать, как предупреждать и минимизировать киберриски, прокомментировали участники встречи.

В дебатах участвовали эксперты МВФ, Всемирного экономического форума и Банка международных расчетов (BIS).

Напомним, в июне Банк международных расчетов  пояснял, что именно пандемия COVID-19, а не стейблкоины, подталкивают государства к созданию цифровых валют.

В октябре доклад о возможности создания цифрового рубля выпустил российский Центробанк. По замыслу новый актив станет дополнением к уже существующим формам денег с привязкой к стоимости нацвалюты.

Регулятор намерен собрать мнение финансистов по этому вопросу до конца года.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Пандемия повысила актуальность технологий электронных расчетов. В долгосрочной перспективе вызванный COVID-19 кризис приведет к нарастанию долговой нагрузки и...
 
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