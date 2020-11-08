ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После вечерних выступлений во дворах силовики массово задерживали музыкантов

08.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вчера силовики трусливо задерживали выступавших во дворах жилых домов музыкантов. Причем, задерживали уже после концерна, когда все уверены в том, что музыканты благополучно покинули место выступления.






Как сообщает правозащитный центр «Весна», после дворового концерта на ул. Есенина около 19:30 был задержан музыкант Павел Аркелян. 

Вечером после концерта во дворе на Каменной Горке задержали группу "Рэха" (Андрусь Такинданг, Игорь Осидченко, Константин Лисецкий, Леонид Павленок). Музыкантов вытащили прямо из такси.

"Несколько бусов с черными силовиками заблокировали машину Яндекс.такси. Всю группу забрали", - сообщил Белсат со ссылкой на очевидцев. 

Всего по стране вчера было задержано более 90 человек. В основном, в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера силовики трусливо задерживали выступавших во дворах жилых домов музыкантов. Причем, задерживали уже после концерна, когда все уверены в том, что музыканты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Детский стул за 15 тысяч долларов и своя квартира к годику. Звезды, которые делают баснословные подарки детям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика