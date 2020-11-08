ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США разбился вертолет, но в нем уцелело донорское сердце

08.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В американском городе Сан-Диего при посадке на крыше больницы 6 ноября потерпел крушение вертолет, на котором доставляли донорское сердце.


Скриншот видео FOX News
 
Медики сообщили, что орган не пострадал, и его успешно пересадили нуждающемуся пациенту, пишет FOX News.

Вертолет перевернулся на бок, а вокруг воздушного судна остались лужи неизвестной жидкости. Хвостовая часть летательного аппарата свешивалась за борт вертолетной площадки.

Пилот получил ранения.

Сердце для трансплантации достали из салона и передали врачу. Но врач с боксом споткнулся, упал и выронил его на крыше госпиталя.

В больнице сообщили, что сердце не пострадало, через два часа его успешно пересадили пациенту, перевод БелТА
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В американском городе Сан-Диего при посадке на крыше больницы 6 ноября потерпел крушение вертолет, на котором доставляли донорское сердце.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика