В США разбился вертолет, но в нем уцелело донорское сердце





Скриншот видео FOX News

пишет FOX News. Медики сообщили, что орган не пострадал, и его успешно пересадили нуждающемуся пациенту,FOX News.





Вертолет перевернулся на бок, а вокруг воздушного судна остались лужи неизвестной жидкости. Хвостовая часть летательного аппарата свешивалась за борт вертолетной площадки.





Пилот получил ранения.





Сердце для трансплантации достали из салона и передали врачу. Но врач с боксом споткнулся, упал и выронил его на крыше госпиталя.





перевод БелТА В больнице сообщили, что сердце не пострадало, через два часа его успешно пересадили пациенту,БелТА



