Митрополит Вениамин: церковь осуждает всякое насилие — тот, кто превысил свои полномочия, должен покаяться

Православная церковь осуждает всякий грех, беззаконие, насилие, несправедливость и неправду, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, 6 ноября в минском соборе иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Видеозапись проповеди опубликована на портале Белорусского экзархата РПЦ.





По мнению православного иерарха, сегодня люди «часто хотят услышать от церкви правдивое слово, обличающее грех и беззаконие», и церковь «должна сказать свое слово», но это должна быть «правда, основанная на евангельском учении, а не только на понятии человеческой справедливости».

«Если коснуться той ситуации, в которой сейчас оказалась наша страна, то можно сказать о том, что по слову Синода Белорусской православной церкви, которое было возвещено, мы осуждаем всякий грех и всякое беззаконие, осуждаем насилие, несправедливость, осуждаем всякую неправду, — подчеркнул митрополит Вениамин. — Но не только осуждаем, вместе с тем скорбим и молимся о том, чтобы Господь это исправил. И сознаем, что можно исправить это не столько словами, сколько соответствующими делами евангельскими».

Он задался вопросом, «справедливо ли возлагать вину» за происходящее сейчас в Беларуси «только на одну сторону», поскольку ситуация «складывается из многих составляющих».

«Да, мы должны преодолевать всякое зло, свидетельствовать против зла, но зло мы побеждаем добром, — заявил патриарший экзарх. — И тот, кто придерживается иных убеждений, мысли (и здесь, несомненно, в храме, присутствуют люди разных убеждений), мы должны уважать другого человека и с пониманием относиться к нему».

По мнению предстоятеля БПЦ, «только вера и следование закону духовному может нас объединить и все расставить на свои места». Он отметил, что если руководствоваться «только одним законом», то белорусы станут «самыми несчастными людьми», однако «и без закона нельзя, поскольку, как говорилось в Ветхом Завете, преступник должен быть наказан».

«И тот, кто превысил свои полномочия, тот, кто поступил несправедливо, пусть прежде всего в душе своей покается, помолится, а если Богу будет угодно, то понесет и наказание по линии государственной, — сказал митрополит Вениамин. — Но требовать око за око, зуб за зуб в нашем сегодняшнем мире, исполнения этой ветхозаветной заповеди, наверное, будет неправильно. Евангельский закон — совершенный закон, который призывает нас любить и ближнего, и дальнего, и врага. И важно, чтобы мы, христиане, не уходили с этой позиции».

Православный иерарх призвал всех, «от мала до велика, от руководства до семилетних школьников», верующих и неверующих, вчитаться в Евангелие от Матфея, где говорится, «какова должна быть жизнь каждого христианина», тогда люди увидят «свою неправду и свой вклад в ту ситуацию, которая произошла».

Если люди начнут «жить и действовать» в соответствии с этим евангельским представлением о жизни человека, тем самым каждый из них «сделает свой вклад в наше общее дело, и ситуация изменится». «Это будет более действенное слово, чем все другие человеческие усилия», — убежден глава БПЦ.

«Естественно, по-человечески нам надо будет сделать и соответствующие шаги навстречу, чтобы было примирение. Каждая сторона должна сделать свой шаг и быть убежденной в том, что будет соответствующий шаг навстречу. Я прошу молиться, чтобы слова, сказанные в этом храме в праздничный день, отозвались в сердце наших людей, чтобы были добрые перемены, чтобы мир и Божье благословение пришли на нашу землю», — добавил митрополит Вениамин.

2 ноября он встречался с Александром Лукашенко. Тот заявил главе БПЦ: «С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, — основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите».

Митрополит Вениамин в свою очередь заявил, что «и церковь не может существовать вне государства». «И мы переживаем за государство. Готовясь к встрече, мы продумали, проанализировали, в чем можно было бы помочь с учетом нынешней ситуации», — сказал православный иерарх.

Между тем Беларусь — государство светского характера, этот принцип заложен в Конституции и иных документах.