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Почти сто человек было задержано 7 ноября на маршах медиков и женщин

08.11.2020 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники продолжают аккумулировать информацию о задержанных на вчерашних акциях протеста.

Почти сто человек было задержано 7 ноября на маршах медиков и женщин

В частности, как сообщает ПЦ «Весна» (лишен властями регистрации), на Марше медиков было задержано 57 человек, в том числе из больницы скорой помощи, Белорусской медицинской академии последипломного образования, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Медработники планировали собраться возле 1-й больницы и пройти маршем в знак протеста против беззакония. Силовики не позволили это сделать, начав массовые задержания.

Позже на Женском марше были задержаны еще 34 человека.

 
 
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Правозащитники продолжают аккумулировать информацию о задержанных на вчерашних акциях протеста.
 
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