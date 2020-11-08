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Почти сто человек было задержано 7 ноября на маршах медиков и женщин
Источник материала: Навiны
Правозащитники продолжают аккумулировать информацию о задержанных на вчерашних акциях протеста.
В частности, как
Медработники планировали собраться возле 1-й больницы и пройти маршем в знак протеста против беззакония. Силовики не позволили это сделать, начав массовые задержания.
Позже на Женском марше были задержаны еще 34 человека.
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Правозащитники продолжают аккумулировать информацию о задержанных на вчерашних акциях протеста.
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