Почти сто человек было задержано 7 ноября на маршах медиков и женщин

Правозащитники продолжают аккумулировать информацию о задержанных на вчерашних акциях протеста.





В частности, как сообщает ПЦ «Весна» (лишен властями регистрации), на Марше медиков было задержано 57 человек, в том числе из больницы скорой помощи, Белорусской медицинской академии последипломного образования, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Медработники планировали собраться возле 1-й больницы и пройти маршем в знак протеста против беззакония. Силовики не позволили это сделать, начав массовые задержания.

Позже на Женском марше были задержаны еще 34 человека.