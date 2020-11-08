Тихановская поздравляет Байдена и надеется на скорую встречу

Экс-кандидант в президенты Беларуси Светлана Тихановская поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.





«Весь мир следил за выборами в США — стране действующей демократии. Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя», — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

«Американский народ проголосовал за перемены и новую власть. Я знаю, что многие белорусы, живущие в США, голосовали за Джо Байдена. И я хочу поздравить его с заслуженной победой», — заявила политик.

Она выразила уверенность, что под руководством нового лидера народ США будет процветать, а белорусско-американские отношения — улучшаться. «Джо Байден не раз высказывался и занимал твердую позицию поддержки белорусского народа. И я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси», — подчеркнула Тихановская.

Джо Байден, будучи кандидатом в президенты США от Демократической партии, дважды жестко высказывался о ситуации в Беларуси.

25 сентября он назвал Александра Лукашенко диктатором. «Более шести недель народ Беларуси мужественно противостоял диктатору, требуя соблюдения своих демократических прав и свобод. Вместо того чтобы принять их призывы к новым выборам, Александр Лукашенко встретил эти мирные проявления свободы жестоким насилием», — заявил Байден.

Церемонию инаугурации Лукашенко, которая прошла 23 сентября, кандидат от демократов счел «фиктивной».

«Президент, прячущийся в страхе от собственных граждан, отказывающийся принять волю народа, — признак слабого, нелегитимного самодержца, а не сильного лидера. Народ Беларуси заслуживает лучшего», — отметил Байден.

«Как президент я буду защищать демократические ценности и встану на сторону тех, кто их разделяет, так же как и сегодня в случае с народом Беларуси», — заверил кандидат в президенты США. Байден призвал белорусские власти освободить политзаключенных, в том числе политтехнолога Виталия Шклярова, имеющего американское гражданство (освобожден от подписки о невыезде после телефонного разговора Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео 24 октября. — БелаПАН.), а также признать необходимость проведения новых, свободных и справедливых, выборов.

27 октября Байден заявил, что на мирные протесты граждан «режим Лукашенко ответил пулями, светошумовыми гранатами, массовыми задержаниями и пытками». Он осудил «вопиющие нарушения прав человека, совершаемые режимом Лукашенко».

«Ни один лидер, который мучает свой собственный народ, не может претендовать на легитимность, — считает Байден. — Вот почему международное сообщество должно значительно усилить санкции в отношении приспешников Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят украденное богатство».

В случае победы на выборах Байден, по его словам, намерен вместе с европейскими партнерами и союзниками разработать план экономической поддержки «подлинно суверенной демократической Беларуси».

«До тех пор я продолжу присоединяться к призывам Светланы Тихановской и народа Беларуси мирно передать власть, освободить всех политзаключенных, провести свободные и справедливые выборы, чтобы белорусский народ наконец смог реализовать свои демократические права, за которые он многим пожертвовал», — заверил американский политик.

В обоих случаях Байден подверг критике своего основного конкурента на выборах действующего президента Дональда Трампа (Республиканская партия) за отсутствие позиции по Беларуси.

17 августа Трамп заявил, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, вылившаяся в массовые протесты и забастовки после президентских выборов, которые протестующие сочли сфальсифицированными. Президент отметил, что Соединенные Штаты Америки внимательно следят за обстановкой в стране.

24 октября в ходе разговора с Помпео Лукашенко, по сообщению его пресс-службы, «пожелал успехов в проведении политической кампании в США в целом и лично Дональду Трампу».

7 ноября Лукашенко заявил, что не ждет изменения характера белорусско-американских отношений после президентских выборов в США. «Никак не изменятся. Ни один — предыдущий [президент], если он уйдет, ни новый, приходящий, — на карте не покажет нашу страну. Американцы, вы же знаете, погружены в свои проблемы. Если внешняя политика, то это обязательно крейсера, авианосцы, бомбы, снаряды, ракеты. Это их внешняя политика прежде всего», — считает Лукашенко.

Дональд Трамп не признал поражение на выборах. Подсчет голосов еще не завершен.