«Сделали инвалидом и уголовку вешают». Что случилось в деревне, где после стрельбы ГАИ парень остался без ноги

Источник материала: Tut.by

«Мало того, что сделали инвалидом, так теперь еще „вешают“ уголовку, говорят, я у гаишника хотел оружие забрать», — так о своем теперешнем незавидном положении дел рассказывает 32-летний Артем из Ушачского района. Рядовой визит наряда ГАИ в деревню Дубровка для одной из семей стал настоящей трагедией. Двое мужчин оказались под стражей, а третий, Артем, — в больнице с ампутированной ногой. Парень считает, что все было не так, как преподносит милиция, и поделился с AUTO.TUT.BY своей версией произошедшего.





МВД: «Сопротивлялись, хотели завладеть оружием милиционера»

Недавнее сообщение МВД Беларуси о событиях, произошедших 24 октября в деревне Дубровка Ушачского района Витебской области, сразу казались обычным бытовым конфликтом местных жителей с правоохранительными органами: трое пьяных мужчин (32, 33 и 57 лет) стояли на проезжей части, к ним подъехал патрульный наряд ГАИ. На просьбу отойти с дороги компания ответила агрессией.

— Во время задержания правонарушители оказали активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием милиционера. Они проигнорировали неоднократные требования прекратить потасовку, поэтому инспектору пришлось стрелять: сначала в воздух, а после — по ногам одного из нападавших, — сообщили в МВД.

32-летний мужчина с ранением бедра был госпитализирован, остальные задержаны, они помещены в ИВС.

Самого старшего из мужчин милиция сняла на видеокамеру. На видео он подтверждает, что совершил насилие в отношении милиционера, хотя и плохо это помнит. Также он сообщил, что раскаивается в содеянном.

«Мужики хорошие, не буйные. Жалко, что так с ними такое случилось»

Что же именно случилось в тот вечер в деревне, теперь предстоит выяснить следствию. Однако, сразу после сообщения милиции о произошедшем к журналистами стали обращаться деревенские жители, которые стали очевидцами тех событий.

— ГАИ наказывает постоянно — то за катафоты на велосипедах, то за то, что техосмотра нет на машине, то идешь не там. Чаще всего нарушение незначительное, а они сразу штрафы лепят по максимуму, — утверждают деревенские.

В тот вечер в Дубровку приехали гаишники из райцентра — Ушачей. На улице Школьной патрульный автомобиль остановился возле идущего по дороге парня. Оказалось, что один из милиционеров его знает, поэтому они начали беседовать.

Машину ГАИ со двора своего дома заметил 33-летний Сергей Ягодка, пешеход был его знакомым.

— Сергей выскочил на дорогу, решил, что гаишники хотят друга оштрафовать, хотел заступиться. Он не разобрался в чем дело, начал разговаривать с милицией на повышенных тонах, — рассказывают, как было дело местные, которые оказались рядом. — А из двора, следом за ним, выбежал Николай Николаевич, отец Сергея, уже за сына и того хлопца заступаться.

Старший Ягодка подбежал к гаишнику и ударил его по лицу. Милиционеры среагировали быстро: скрутили отца и сына, надели на запястья старшего мужчины наручники. На шум прибежали люди, кричали, гаишники применили против них газ.

— Один милиционер закричал, чтобы люди остановились и выстрелил два раза вверх. Потом посадили в патрульную машину Сергея. А через минут двадцать появился его брат, Артем, с ним самое печальное и произошло.

Рассказывая о семье Ягодка, местные жители не скрывают, что в тот вечер мужчины были выпившие: «Так выходной же, вечер, имеют право». Но сразу уточняют: алкоголем семья не злоупотребляет — хозяйственные, хороший досмотренный дом, огород. Старший сын Сергей работает в Полоцке электриком, зарабатывает хорошо, обзавелся семьей, есть своя квартира, машина. А младший, Артем, в последние годы работал в Москве на стройке, вахтовым методом, «грошы у него всегда были». Правда с семьей у него не сложилось: развелся с женой, от брака есть семилетний сын. После этого Артем вернулся в дом к родителям.

«Хотел увидеть брата, а гаишник начал стрелять»

Артем сейчас находится на лечении в Минске в военном госпитале. Восемь дней он провел в медикаментозной коме.

— Утром в субботу съездил с приятелем на рыбалку, потом вернулся домой. Вечером встретился со своим знакомым. Сидели с ним на остановке на конце деревни, разговаривали. Вдруг я услышал выстрелы с той стороны, где находится наш дом, — рассказывает о том вечере парень.

Приятель был на машине, и они сразу поехали в ту сторону. Метрах в 50 от своего дома Артем увидел милицейскую машину, рядом с ней — соседи, два гаишника, отец парня, а брат сидел на заднем сиденье патрульного авто.

— Я испугался, что Сергея забирают. А еще не понимал, что произошло: в кого стреляли? может, в брата и он ранен? Поднял вверх руки — показывал, что я безоружен и не опасен — и подошел к машине ГАИ, просил открыть дверь или хотя бы форточку. Очень хотел убедиться, что с братом все в порядке.



Артем заядлый охотник и рыбак, это у него от деда. Из улова и дичи парень сам готовил закатки

Артем говорит, что дальше все произошло за секунды: гаишник, который в тот момент находился возле передней двери машины, закрутил парню руку и одновременно выстрелил ему три раза в ногу.

— Точно помню, что он не предупреждал, что будет стрелять. Когда я упал на землю, мне показалось, что этот гаишник выстрелил еще раз. Из-за шока я сразу и боли не чувствовал. Милиционер сказал людям, что-то типа, «идите, забирайте своего».

Среди соседей оказалась девушка-медик, по ее команде Артему затянули на ноге ремень вместо жгута, перевязали рану, вкололи обезболивающее, вызвали скорую. Медики отвезли пострадавшего в районную больницу.

«Сказали, что я хотел отобрать оружие у милиционера»

— Почему меня туда отвезли, а не в Витебск, не в Минск, я не понимаю. Какую помощь в Ушачах мне могли мне оказать, — недоумевает парень. — Все, что было в больнице помню смутно. Вроде бы, приезжали врачи из Витебска, сверлили мне ногу. Говорили потом, что ночью я кричал от боли, но я этого не помню.

Возле палаты Артема дежурили два милиционера, парня пристегнули наручниками к кровати. Утром ему стало хуже, очень хотелось пить, но когда попил воды — его вырвало, попил еще раз — снова рвота. Тогда к парню вызвали врачей из Минска, а те решили перевезти пациента в военный госпиталь, там специализируются на огнестрельных ранениях.

В госпитале парня сразу отвезли в операционную, оттуда в реанимацию, ввели его в медикаментозную кому, в ней он находился восемь дней.

— Очнулся — не понимаю, где я, что со мной, это я вообще? Говорить не мог — в горле была трубка. Когда пришел в себя узнал, что мне ампутировали левую ногу выше колена. Врачи сказали, что было три огнестрельных ранения в ногу, но привезли меня к ним поздно: кость от выстрела раздроблена, ткани вокруг начали отмирать. Если б раньше, то шансы спасти ногу были бы.

Еще через пару дней до Артема дошла информация, что в отношении его отца и брата СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК Беларуси. Из-под стражи их не выпустили.

— На меня тоже завели уголовное дело, статья 364. Якобы я хотел забрать у гаишника оружие, сорвал с него погоны, раскачивал машину. Так я ведь к нему даже не подходил, это видели все люди! К тому же у гаишника был видеорегистратор, если я все это творил — то пусть покажет запись, — возмущается Артем.

Часть 2 статьи 363 УК Беларуси

Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Статья 364 УК Беларуси

Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

Артем очень негодует из-за того, что в МВД в своем сообщение представило их «как опасных преступников и нарушителей закона».

— Да, я был судим по уголовной статье по малолетке, в 16 лет — за драку. После этого я отслужил в армии, ничего не нарушал. Разве что за нарушение ПДД нас троих наказывали.

Мама парня наняла адвокатов всем мужчинам, защитники знакомятся с материалами дела. Недавно женщина приезжала в госпиталь, чтобы проведать сына.

— Мама очень переживает, ей тяжело. На нее одну сейчас все свалилось. Надеюсь, что милиция разберется в том, кто виноват в произошедшем. Я очень хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Восстановиться, снова работать, видеть, как растет мой сын, помогать ему.