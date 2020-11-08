В Минске снова не работает мобильный интернет

Источник материала: Onliner

К сожалению, это стало уже традицией. Отключения мобильного интернета по воскресеньям в Минске за последние несколько месяцев стали регулярными. 8 ноября не исключение: около 10:00 в столице начались проблемы с мобильным интернетом.

Абоненты операторов A1 и МТС сообщают о перебоях в работе сети.

(будет дополнено)