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В Минске снова не работает мобильный интернет
Источник материала: Onliner
К сожалению, это стало уже традицией. Отключения мобильного интернета по воскресеньям в Минске за последние несколько месяцев стали регулярными. 8 ноября не исключение: около 10:00 в столице начались проблемы с мобильным интернетом.
Абоненты операторов A1 и МТС сообщают о перебоях в работе сети.
(будет дополнено)
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К сожалению, это стало уже традицией. Отключения мобильного интернета по воскресеньям в Минске за последние несколько месяцев стали регулярными. 8 ноября не...
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