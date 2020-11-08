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Galleria Minsk будет работать в воскресенье по измененному графику
Источник материала: Onliner
8 ноября ТРЦ Galleria Minsk будет работать по измененному графику. Об этом сообщается в его
«ТРЦ Galleria Minsk 8 ноября работает с 17:00 по техническим причинам. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении.
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8 ноября ТРЦ Galleria Minsk будет работать по измененному графику. Об этом сообщается в его Instagram.Читать далее…
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