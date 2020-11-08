Galleria Minsk будет работать в воскресенье по измененному графику

Источник материала: Onliner

8 ноября ТРЦ Galleria Minsk будет работать по измененному графику. Об этом сообщается в его Instagram .

«ТРЦ Galleria Minsk 8 ноября работает с 17:00 по техническим причинам. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении.



