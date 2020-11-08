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В Японии стартуют продажи "Байден бургера"

08.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Байден бургер" продают по 19 долларов за штуку


Фото: Kyodo

В состав бургера входят сыр Филадельфия и картофельные чипсы из Пенсильвании – прямая отсылка к победе Байдена в этом штате, пишет korrespondent.net
В Японии ресторан неподалеку от военно-морской базы США в городе Йокосука в префектуре Канагава добавил в меню блюдо под названием "Байден бургер". Об этом сообщает издание Mainichi в воскресенье, 8 ноября.

В состав новинки, названной в честь кандидата в президенты США Джозефа Байдена, входят, в частности, сыр Филадельфия и картофельные чипсы из Пенсильвании – прямая отсылка к победе демократа в этом штате, которая принесла ему необходимые 270 голосов выборщиков.

Ресторан под названием "Цунами" известен своими президентскими бургерами: в 2009 году в его меню появилось блюдо "Обама бургер", а в 2016 году – "Трамп бургер".

Владелец ресторана Сигеру Иида намерен продавать "Байден бургер" по 19 долларов за штуку независимо от итогов президентских выборов в США.

Напомним, в ночь на 8 ноября Джо Байден объявил о своей победе на выборах. Он назвал приоритеты своей политики – борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние расизму.

В своб очередь Дональд Трамп выпустил официальное заявление, в котором говорится, что он не признает победы на выборах Байдена и "не успокоится, пока американцы не получат честного подсчета голосов, которого они заслуживают".
 
 
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"Байден бургер" продают по 19 долларов за штуку
 
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