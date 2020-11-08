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Игорю Стасевичу грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей: чемпионат для него может быть завершен
Источник материала: Партизан
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после финального свистка матча 28-го тура чемпионата страны, в котором его команда упустила победу (1:1) над солигорским "Шахтером", схлопотал удаление. Главный арбитр встречи Сергей Стецурин в итоговом протоколе встречи зафиксировал мотивы, которыми руководствовался при вынесении столь строгого наказания в отношении хавбека.
— Из протокола: после окончания матча непристойное поведение (оскорбительные) выражения (жесты) в адрес соперника, партнера по команде, судей (включая четвертого судью), официальных лиц, зрителей.
Отметим, в следующем туре БАТЭ будет встречаться с "Белшиной", а завершит — поединком против минского "Динамо". Стасевичу, исходя из регламента, может грозить дисквалификация на срок от двух до четырех матчей.
ИЗ РЕГЛАМЕНТА: "...агрессивное поведение футболиста или лица клуба (команды) до, во время или после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, наказываемое удалением, наказывается дисквалификацией на 2 (два) — 4 (четыре) матча".
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Игорю Стасевичу грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей: чемпионат для него может быть завершен
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после финального свистка матча 28-го тура чемпионата страны, в котором его команда упустила победу (1:1) над солигорским "Шахтером",...
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