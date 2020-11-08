ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чем Беларусь компенсирует России покупку нефтяного месторождения?

08.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларуси есть что предложить России в виде компенсации за доступ к российскому нефтяному месторождению, считает известный эксперт Николай Межевич.



Приобретение Беларусью одного из российских нефтяных месторождений ― вопрос не стратегического характера, это вопрос уровня премьер-министров либо министров экономики, считает известный российский эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук Николай Межевич. По его словам, главное сейчас ― выстроить единую линию по ряду важных вопросов, и Беларуси есть что предложить своим российским коллегам. 

"Назрела и перезрела ситуация с усилением безопасности наших общих границ, а вопрос о российских военных контингентах на территории Республики Беларусь, пусть в ограниченном варианте, мог бы быть некой компенсацией за решение вопросов, связанных с данным месторождением", ― сказал эксперт.

Александр Лукашенко в телефонном разговоре предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину рассмотреть возможность приобретения республикой нефтяного месторождения на территории РФ. По информации пресс-службы Лукашенко, российский лидер данную идею поддержал, главы государств договорились обсудить ее более детально после проработки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конкретики в вопросе о приобретении Беларусью нефтяного месторождения на данный момент нет, он еще будет прорабатываться в соответствующих министерствах и ведомствах. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуси есть что предложить России в виде компенсации за доступ к российскому нефтяному месторождению, считает известный эксперт Николай Межевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
И Большой без фонтана. Видео гостелерадиофонда: Минск в формате док в 1970-х
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика