И Большой без фонтана. Видео гостелерадиофонда: Минск в формате док в 1970-х

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Об этомкорреспондент агентства «Минск-Новости».





Картина датирована 1976 годом. Над ней работали Михаил Каневский и Борис Романенко.





Фильм снят в формате своеобразной видеоэкскурсии по столице Белорусской СССР. На кадрах можно увидеть много верхних планов Минска, набережную Свислочи и многие другие знакомые минчанам места.





Напомним, ранее на своей странице в Facebook Гостелерадиофонд России разместил документальный фильм о Белорусской СССР «Белоруссия — республика моя», снятый документалистами творческого объединения «Летапiс» в 1975 году. В фильме также демонстрируют кадры с улиц Минска, знаковых предприятий и учебных заведений.







