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Контролеры интересуются безвозмездным финансированием

08.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организации, получающие благотворительную помощь, в последнее время сталкиваются с проверками и запросами на предоставление информации о ней со стороны правоохранительных органов, в частности, Департамента финансовых расследований КГК. Об этом на пресс-конференции сообщила директор «Центра правовой трансформации» (Lawtrend), юрист Ольга Смолянко.

Эксперт подчеркнула, что в Беларуси отсутствует специальное законодательство, которое касалось бы вопросов благотворительности. При этом существует ряд ограничений на получение помощи от корпоративных жертвователей и ИП.

«Законодательство не регулирует многие моменты, касающиеся технических аспектов получения пожертвованных средств. В связи с этим у проверяющих органов есть огромное поле для различного толкования законодательства», – отметила юрист.

Ольга Смолянко подчеркнула, что в случае поступления средств из-за рубежа, соответствующие проекты подлежат регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента.

«Регистрация помощи – процесс очень сложный и очень бюрократический. Никогда не знаешь, зарегистрируют ли эту помощь, освободят ее от налогов, или нет», – добавила она.

Эксперт также обратила внимание на сложность создания благотворительных фондов, поскольку в Беларуси действует разрешительная система их регистрации, этот процесс занимает достаточно много времени.

Также юрист отметила постоянно усиливающееся на протяжении почти 20 лет ограничение доступа некоммерческих организаций к финансовой помощи. Фактически, фонды и некоммерческие организации могут более-менее свободно получать средства только от тех граждан, которые постоянно проживают в Беларуси, уточнила она.

Как сообщалось, 27 августа вступил в силу Декрет от 25.05.2020 № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи», который значительно изменил порядок работы с такой помощью, действовавший на протяжении 5 лет.
 
 
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Организации, получающие благотворительную помощь, в последнее время сталкиваются с проверками и запросами на предоставление информации о ней со стороны...
 
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