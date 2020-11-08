Нина Ломанович: “Себя не бережете – подумайте о других”

nv-online.info связались с руководителем хора народной артисткой Ниной Иосифовной ЛОМАНОВИЧ. Она не стала скрывать, что две трети ее музыкантов переболели легочной инфекцией. Некоторые по второму разу, призналась главный хормейстер. Он что, обходит стороной историческое здание на Троицкой горе? Место, конечно, намоленное, но ведь не настолько…связались с руководителем хора народной артисткой. Она не стала скрывать, что две трети ее музыкантов переболели легочной инфекцией. Некоторые по второму разу, призналась главный хормейстер.





– До сих пор две певицы в стационаре, остальные на домашнем лечении, так как ковид у них проходит в легкой форме. В общем, сейчас 20 человек из хора на больничном, но надеемся, что к премьере «Фауста» люди придут на работу, так как болеют они уже давно. Перенесла ковид и я.





– Как протекала у вас болезнь, можно спросить?













– Два дня высокая температура, болела голова, тошнило. Запахи я тоже перестала слышать. Но ни кашля, ни насморка не было. Я сразу сама решила принимать антибиотики, еще до назначения врача, которого вызвала только через два дня, после выходных. Температура, конечно, вскоре упала до 35 градусов. Наступил полный упадок сил… Было тяжело, хотя врачи определили, что у меня ковид прошел в легкой форме. Но две недели болезнь у меня забрала, как говорится, не спрашивая. Кстати, у нас в хоре в основном люди в легкой форме болели. Многие перенесли инфекцию еще летом.





– То есть повторного заражения вы уже не опасаетесь?





– Опасаемся всего, инфекция агрессивная, легко проникающая. Поэтому больших репетиций не проводим, работаем малыми группами: вызываю музыкантов на работу по голосам, чтобы рассадить их вдалеке друг от друга: сначала сопрано, потом альты и так далее.





– Помогает? Пение – это ведь большой направленный поток воздуха.





– Поем в масках! Маски берем пошире, чтобы в рот не залипали.





– Считаете, что маска спасает?





– Да, маска и расстояние. Впрочем, хотя я как дирижер всегда стою на удалении от хора, все равно ведь подхватила инфекцию. Не зря врачи говорят: «Все переболеют!» Возможно, это случилось в транспорте – люди там ездят в основном без масок, видели? Я бы посоветовала государству применять к таким драконовские меры, сильно штрафовать. И не надо миндальничать с безалаберными гражданами. А то еще услышишь порой от пожилых безответственное: «Ай, я уже пожила, мне ковид не страшен!» Себя не бережете – подумайте о других. Вы видели врачей в стационаре? Они еле ходят от перегрузок, каждый день в больницы поступают сотни новых заболевших. Я просто перестала пользоваться общественным транспортом, если вижу, что там едет много людей.





– Ну, теперь у вас есть антитела, можно вздохнуть спокойнее.





– Представьте, нет антител. Недавно делала анализы… После легкой формы, говорят врачи, они вырабатываются не сразу, а через пару недель. А это время немалое, и ты перед инфекцией снова голенький, ничем не защищен.





– Так может, лучше не петь, не ходить на работу?





– Самое главное – не впадать в панику. Других советов дать не могу.







