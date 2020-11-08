Долги по кредитам, провальные стартапы и даже развод. 5 примеров создания успешных бизнесов после громких неудач

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

«Собственные ошибки — лучший MBA» — так считает одна из героинь этого материала. Как кризисы и сложные ситуации становятся основой для роста и развития? Собрали истории предпринимателей, которые, несмотря на громкие провалы, смогли все-таки построить успешный бизнес и справиться со всеми трудностями. Вдохновляйтесь!

Ольга Гринева за пару лет прошла открытие трех компаний — PR-агентства, магазина косметики и сервиса по спасению еды от утилизации. И если агентство «попало в точку» и быстро нашло свою нишу на рынке, то магазин косметики вогнал девушку в долговую яму.



Ольга Гринева. Фото со страницы Ольги в Facebook

«Мне казалось, что сразу потекут денежки в мой кармашек. Но я совсем не попала в рынок. И, откровенно говоря, его даже не изучила. В тренде была корейская косметика. Да, израильская по качеству лучше, но она оказалась не нужна потребителям. Я привезла косметику „для себя“ — а это в корне неверный подход», — объяснила Ольга.

Полгода Ольга пыталась наладить процессы, чтобы не закрывать магазин косметики. Но в итоге только все глубже вгоняла себя в долги — на несколько десятков тысяч долларов. Нанятые продавцы не хотели учиться и развиваться, так как их устраивали фиксированные оклады. Было и много других нюансов, которые не учла девушка.

О том, как набираться опыта на своих ошибках и больше их не совершать, Ольга рассказала в материале по ссылке .

Антон Головенко из Краснодара 4 раза пробовал начать свое дело. Сначала он вместе с женой открыл магазин детской одежды. Но проект проработал всего 4 месяца, оставив основателей с долгами в $ 70 тыс.

«Это была поучительная история: не стоит брать кредит, чтобы развивать дохлую лошадь. Когда теряешь немалую сумму денег в короткие сроки, остается всего два варианта развития событий. Можно смириться с поражением, вернуться работать в найм и черт знает сколько лет пахать, чтобы отдать кредит. Или продолжать выстраивать бизнес, опираясь на приобретенный опыт. Я выбрал второй вариант и начал искать способы заработать», — поделился Антон.



Фото из архива компании

Антон выкупил готовый бизнес — бюджетный хостел, но уже через год закрыл дело из-за постоянных проблем с постояльцами-дебоширами. Потом были попытки заработать на перепродаже товаров из Китая и открыть клининговую компанию — но ни один из проектов тоже «не взлетел». Антон с женой оказались в долговой яме, почти без средств к существованию. Но пара верила, что их бизнес-проект точно где-то рядом.

О том, как Антону все-таки удалось построить свое дело и начать зарабатывать на изготовлении дубовых бочек, — читайте в материале .

Сейчас Вячеслав Чукреев — владелец успешной ИТ-компании. Но к этому он шел целых 15 лет. Сначала парень влез в кредит, чтобы открыть компьютерный клуб. Сделал он это в то время, когда подобные объекты по всей стране массово закрывались. В итоге — остался в долгах и стрессе от висящего над головой кредита.

Чтобы рассчитаться с долгами, Вячеслав начал продавать защитные пленки для смартфонов. Но в компании, которая поставляла ему материалы, быстро поняли, что сами могут зарабатывать на обрезке пленки под размеры экранов. Так поставщик стал конкурентом и выжил Вячеслава с рынка.



Фото из личного архива

Парень вернулся в найм и пошел работать в телекоммуникационную компанию. Заметил, как востребованы у компаний услуги телефонии, и понял, что нужно совместить этот запрос с растущим трендом на переход всех сервисов в интернет. Свой стартап в этом направлении парень устроил прямо в офисе у брата. Оттуда он начал обзванивать компании, которые арендовали офисы в соседнем здании. Так нашел первых клиентов и заключил сделку. Вячеслав продал идею, реализации которой у него на практике не было. Но выполнил обязательства. Этот небольшой успех дал старт ИТ-компании, которой сейчас владеет Вячеслав.

Наконец у Вячеслава получилось развить успешный ИТ-проект, который стал приносить деньги. Когда настали благополучные времена, парень решил «побаловаться» и запустить проект мечты — продукт, который совместил бы в себе функционал нескольких систем для бухучета, ведения продаж и других сегментов.

Вячеслав потратил больше $ 700 тыс. и несколько лет на попытки запустить проект. Но в итоге пришел к горькому осознанию — такой продукт рынку не нужен.

«Я делал продукт для себя, не понимая, что рынку он не нужен. И главная причина, почему я так упрямо продолжал вливать деньги, в том, что я не был голодным. Начинать стартап с деньгами — это зло! Я уверен, что это всегда приведет к провалу. У меня были деньги — вот я и баловался», — вспоминал Вячеслав.

О том, как пережил провал проекта мечты и какими принципам руководствуется теперь при старте новых проектов, Вячеслав рассказал в материале .

Татьяна Исаенко открыла студию преображения «Инверсия» — проект оказался востребованным и успешным. Но когда пришло время масштабироваться, девушка оказалась в глубоком личном кризисе.



Татьяна Исаенко. Фото предоставлено автором

«Решение заниматься всем самой было моей первой и самой главной ошибкой, которая и привела меня к кризису и выгоранию. Я перестала справляться с объемами и огромным количеством рутины, я не успевала понять, что мне нужно делать, не могла расставить приоритеты, планировать работу компании. У меня не было учителя, который мог бы мне подсказать, помочь, и не было человека, которому я могла бы что-то делегировать. Энергия гасла, и в конце концов все пришло к тому, что ее не осталось вовсе. Я поняла, что мне больше вообще ничего не хочется», — вспоминает Татьяна.

Девушка начала тратить прибыль на себя, чтобы восстановить баланс и вдохновиться. Но в итоге оказалась в долгах. Кроме того, обострились и проблемы в личной жизни — Татьяна с мужем редко виделись из-за работы и стали отдаляться друг от друга. В итоге девушка не смогла удержать любимый проект, закрыла студию и развелась с мужем.

Но сложный период помог Татьяне осознать, чем она действительно хочет заниматься. Объединив опыт и накопленные знания, Татьяна стала коучем для девушек и женщин и основала проект «Я люблю себя».

О том, как снова встала на ноги, нашла вдохновение и добилась успеха, Татьяна рассказала в материале .

Анастасия Тульская 6 раз пыталась построить успешный бизнес в Санкт-Петербурге. Она торговала попкорном, вместе с подругой открывала магазин косметики, потом — колбасный отдел в магазине своей матери. Дважды пробовала силы в общепите, но ни кондитерская, ни пивной паб тоже не стали успешными проектами. После очередного провала в бизнесе Анастасия пережила развод и на время погрузилась в хобби — занялась хендмейдом и продавала фигурки из купюр.



Фото из личного архива

Именно благодаря рукоделию девушка познакомилась с профессией маркетолога и увлеклась блогингом. Запустила YouTube-канал и начала активно вести аккаунты в соцсетях. Последней попыткой открыть свое дело стал хостел — его девушка открыла, полностью разрушив собственную квартиру.

«Я была беременна, с животом спала в каморке на матрасе, скрючившись и без возможности развернуться. Тогда я поняла, что долго так не протяну», — вспоминала о своем опыте Анастасия.

Тогда девушка продала свой проект и уехала жить в Испанию. Зарабатывать решила консультациями по маркетингу и доходами от ведения блога.

Историю своих дорогостоящих ошибок и трудных побед Анастасия рассказала в материале по ссылке .

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