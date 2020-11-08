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На границе Беларуси и ЕС снова растут очереди из фур
08.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя - Sputnik. По состоянию на 10 утра выезда в страны ЕС ожидают свыше 890 большегрузов об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.
© Sputnik / Виктор Толочко
Больше всего машин традиционно на литовском направлении. Так, в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди на выезд стоят более 220 машин, в "Котловке" – более 210, чуть меньше в "Беняконях" – 180, меньше всего – в "Привалке", где скопилось более 120 фур.
Государственный таможенный комитет
Небольшие затруднения наблюдались накануне и на границе Беларуси с Польшей: в пункте пропуска "Козловичи" стоят в очереди более 20 машин, в "Берестовице" - более 10. По состоянию на 10 утра воскресенья там было более 40 и более 30 машин соответственно.
Это не единичный случай, на этой недели ситуацию Sputnik
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