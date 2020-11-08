На границе Беларуси и ЕС снова растут очереди из фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя - Sputnik. По состоянию на 10 утра выезда в страны ЕС ожидают свыше 890 большегрузов об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.

Больше всего машин традиционно на литовском направлении. Так, в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди на выезд стоят более 220 машин, в "Котловке" – более 210, чуть меньше в "Беняконях" – 180, меньше всего – в "Привалке", где скопилось более 120 фур.

Государственный таможенный комитет предупреждал , что очереди грузовых автомобилей могут увеличиться на границе Беларуси с Литвой в субботу – "в связи с очередными обновлениями программных продуктов контролирующими службами Литвы на белорусско-литовской границе". Днем в субботу самая большая очередь наблюдалась в пункте пропуска "Каменный Лог", где стояли более 160 машин. А вот в "Беняконях" их было совсем немного – всего 20.

Небольшие затруднения наблюдались накануне и на границе Беларуси с Польшей: в пункте пропуска "Козловичи" стоят в очереди более 20 машин, в "Берестовице" - более 10. По состоянию на 10 утра воскресенья там было более 40 и более 30 машин соответственно.

Это не единичный случай, на этой недели ситуацию Sputnik прокомментировали в Гродненской таможне. Там заявили, что договоренности о ритмичном приеме транспорта систематически нарушаются литовской стороной. О скоплении транспорта, ожидающего въезда в соседнюю республику, неоднократно информировались литовские контролирующие службы.