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На границе Беларуси и ЕС снова растут очереди из фур

08.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя - Sputnik. По состоянию на 10 утра выезда в страны ЕС ожидают свыше 890 большегрузов об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.

© Sputnik / Виктор Толочко
Литва нарушает договоренности: в ГТК объяснили очереди на границе

Больше всего машин традиционно на литовском направлении. Так, в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди на выезд стоят более 220 машин, в "Котловке" – более 210, чуть меньше в "Беняконях" – 180, меньше всего – в "Привалке", где скопилось более 120 фур.

Государственный таможенный комитет предупреждал, что очереди грузовых автомобилей могут увеличиться на границе Беларуси с Литвой в субботу – "в связи с очередными обновлениями программных продуктов контролирующими службами Литвы на белорусско-литовской границе". Днем в субботу самая большая очередь наблюдалась в пункте пропуска "Каменный Лог", где стояли более 160 машин. А вот в "Беняконях" их было совсем немного – всего 20. 

Небольшие затруднения наблюдались накануне и на границе Беларуси с Польшей: в пункте пропуска "Козловичи" стоят в очереди более 20 машин, в "Берестовице" - более 10. По состоянию на 10 утра воскресенья там было более 40 и более 30 машин соответственно.

Это не единичный случай, на этой недели ситуацию Sputnik прокомментировали в Гродненской таможне. Там заявили, что договоренности о ритмичном приеме транспорта систематически нарушаются литовской стороной. О скоплении транспорта, ожидающего въезда в соседнюю республику, неоднократно информировались литовские контролирующие службы.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в ГТК предупредили, что в субботу возможны проблемы с пересечением белорусско-литовской границы по техническим причинам на сопредельной стороне. К утру...
 
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