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В Беларуси начинает холодать
Источник материала: Навiны
В воскресенье большинство районов Беларуси в основном останется в области повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, лишь по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтики, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса.
Как сообщается, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди. Местами сгустится туман.
Ветер западный умеренный. Температура воздуха в регионах:
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В воскресенье большинство районов Беларуси в основном останется в области повышенного атмосферного давления.
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