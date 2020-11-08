Ярослав Романчук: Белорусский режим защищает не интересы заводов и рабочих, а прикормленных товарищей

Источник материала: Ежедневник

Белорусский режим лишь прикрывается интересами белорусских предприятий и работающих там людей. На самом деле цифры четко говорят, что или кто в приоритете у Лукашенко.

За январь-сентябрь 2020 года Минский тракторный завод получил только 15,6 млн рублей чистой прибыли при выручке 1,2 млрд. И это при списании курсовых разниц и непокрытом убытке 28 млн рублей. Производство – на уровне начала 2000-ых. Складские запасы под 2 месяца производства при огромной сумме внешней дебиторки. Государство давно подставляет МТЗ костыли. Этот завод, который прочно защищен от требований кредиторов и поставщиков. Он опутан сетями «своих» компаний-пылесосов. Жестко защищает право быть единственным белорусским производителем тракторов. Жёстко подавляет конкуренцию на внутреннем рынке. Активно использует административный ресурс, чтобы трактора для внутреннего потребления покупали только у него.

Второй завод из разряда «слишком-большое/важный-чтобы-обанкротиться» - БЕЛАЗ. Резко упали объемы производства. Складских запасов хватит на полгода. При выручке за январь-сентябрь 2020 года ~650 млн рублей, чистая прибыль составила мизерные ~16 млн рублей. Обвал финансовых показателей – в разы. Благодаря возможности списывать курсовые разницы завод избежал убытков.

За январь-август чистая прибыль предприятий химического сектора упала почти в 4 раза, не дотянув до 300 млн рублей. А ведь здесь трудится Беларуськалий. В целом по промышленности объем чистой прибыли в промышленности обвалился в 3,3 раза, не дотянув до 1,5 млрд рублей. А вот суммарные долги (кредиты + кредиторка) превысили чистую прибыль почти в 52 (!) раза. Долги растут, как на дрожжах, а прибыль есть только на бумаге. При этом промышленность направляет на обслуживание кредитов 38,5% выручки. Почти 65% промышленных предприятий – убыточные или стоящие одной ногой в красной зоне убыточности.

В 2019 году чистая прибыль промышленности составила 5,56 млрд рублей, в 2018 году – 2,5 млрд рублей. Это более чем на 16 тыс. промышленных коммерческих организаций. Интересно сравнить эти показатели с финансовыми показателями банков. Здесь, как известно, доминируют государственные структуры. В 2019 году чистая прибыль коммерческих банков составила 1175,2 млн рублей. Еще 202 млн рублей заработал Банк развития. Всего получается 1,38 млрд рублей или почти четверть всей чистой прибыли промышленности. Только банков у нас 25, а промышленных организаций – более 16 тысяч. Белстат в текущем порядке учитывает ~1,6 тысяч.

В 2018 году коммерческие банки + Банк развития получили 1,3 млрд рублей чистой прибыли. Это 51% всей чистой прибыли промышленности.

За январь-август 2020 года промышленность получила чистой прибыли 1,48 млрд рублей, а банки за январь-сентябрь 2020 года заработали чистой прибыли более 710 млн. С учетом Банка развития будет ~ 850 млн рублей. Вот так 25 банков заработали больше половины того, сколько 16 тысяч промышленных организаций.

А чтобы еще четче проявить настоящие приоритеты белорусской власти вспомним рентабельность «Дана Астра». За январь-сентябрь она составила 71,6% (!). В 2018 году у нее было 28,5%, в 2019 году – 43,7%. Что/кто важнее для белорусского режима, семья сербов Каричей или сотни тысяч белорусских рабочих, занятых в промышленности? Чья рубашка ближе к телу Верхушки Вертикали, группы придворных банковских баронов или тысячи брошенных на произвол номенклатурно-силовых группировок заводов и фабрик?

Официальные цифры говорят сами за себя. Лукашенко прикрывается интересами промышленности, выражает якобы заботу о судьбах рабочих. На самом деле он создал циничную машину выжимания из государственных предприятий всех живительных соков и ресурсов. Фирмы-пылесосы окружили заводы плотными кольцами. Их учредители, директора и «крыши» превращают фамильное серебро в номенклатурную ржавчину. В доле, в прибыли, в шоколаде примерно 10 тысяч распорядителей и потребителей чужого. Эти товарищи заставили работать на себя и бюджет, и государственные банки. За более чем 20 лет белорусского схематоза самые большие начальники стали миллиардерами. Они вцепились во власть, как в свой сейф с драгоценностями, всеми частями тела. Для них власть – золотая жила. А нас, общество, видели они в глубокой … ржавчине.

Сейчас вы понимаете, почему с таким ожесточением, остервенением и озверением Вертикаль противостоит белорусской революции достоинства и свободы. Рыночные реформы для Беларуси – это не банкротство промышленности, не разорение предприятий, а единственный шанс на их спасение, на восстановление справедливости и народности экономики.