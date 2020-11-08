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Дзюба закрыл аккаунт в Instagram. Предположительно, из-за скандального видео

08.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для доступа сторонних пользователей, пишет championat.


Reuters

Все фото и видео в профиле по-прежнему доступны для подписчиков игрока — это 1,2 млн человек. При этом Дзюба отключил возможность комментировать свои посты абсолютно для всех, в том числе для тех, кто на него подписан.

Возможная причина — опубликованное в ряде телеграм-каналов и аккаунтов в Twitter видео интимного характера, на котором, предположительно, запечатлен Дзюба. Ни сам игрок, не представители «Зенита» пока не прокомментировали этот инцидент.

Отметим, что В 2015 году скандальную известность получила другая видеозапись, на которой заснято свидание Дзюбы и телеведущей Марии Орзул.

 
 
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Все фото и видео в профиле по-прежнему доступны для подписчиков игрока - это 1,2 млн человек
 
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