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Белорусский боец победил канадца на турнире UFC

08.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский победил канадца Таннера Босера на турнире UFC Vegas 13 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бой продлился все три раунда. 41-летний спортсмен одержал победу единогласным решением судей – 29-28, 29-28, 29-28.

Отметим, что этот выигрыш стал 30-м в карьере Орловского при 19 поражениях. У 29-летнего Босера 19 побед и семь поражений.

 
 
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Турнир прошел в ночь на 8 ноября.
 
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