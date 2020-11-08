Белорусский боец победил канадца на турнире UFC

Источник материала: Tut.by

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский победил канадца Таннера Босера на турнире UFC Vegas 13 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бой продлился все три раунда. 41-летний спортсмен одержал победу единогласным решением судей – 29-28, 29-28, 29-28.

Отметим, что этот выигрыш стал 30-м в карьере Орловского при 19 поражениях. У 29-летнего Босера 19 побед и семь поражений.