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«По требованиям госорганов». В Минске начались проблемы с мобильным интернетом
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 8 ноября, в Минске традиционно наблюдаются проблемы с доступом в Сеть через мобильную связь.
«Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Надеемся на скорое восстановление обслуживания», — сообщили TUT.BY в А1.
«Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации» — прокомментировали в МТС.
«К сожалению, 8 ноября у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно», — добавили в life:).
Напомним, во время протестных акций по воскресеньям в августе, сентябре и октябре абоненты сообщали о таких же затруднениях. Тогда операторы заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».
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Напомним, во время протестных акций по воскресеньям в августе, сентябре и октябре абоненты сообщали о таких же затруднениях.
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