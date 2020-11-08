В Витебске мужчина ударил милиционера. Его будут судить

Источник материала: Onliner

Днем 6 сентября 33-летний мужчина принимал участие в акции протеста в Витебске. Во время нее мужчина несколько раз ударил милиционера. В Следственном комитете отметили, что милиционер «пресекал противоправные действия одной из участниц беспорядков». Через некоторое время нарушитель был задержан.

Теперь ему предъявлено обвинение по ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси, сообщает Следственный комитет.



