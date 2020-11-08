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Партия БНФ намерена добиваться переговоров с властями

08.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В минувшую субботу в Беларуси прошел съезд партии БНФ, на котором делегаты поддержали переизбрание председателем 63-летнего Григория Костусева.

Его заместителями выбраны Алексей Янукевич, Дмитрий Солошкин, Вадим Саранчуков и Юрий Меляшкевич, передает БелаПАН.

Кроме Костусева на должность главы партии претендовали руководитель гомельской областной организации Партии БНФ Василий Романов и минской районной Илья Добротвор. Голосование было тайным. Шестьдесят шесть делегатов проголосовали за Костусева, 18 — за Добротвора, 3 — за Романова.

«Важное направление работы партии на ближайшее время — достичь переговорного процесса с действующими властями Беларуси для того, чтобы освободили политзаключенных, было организовано расследование пыток людей, других нарушений законодательства», — заявил БелаПАН после избрания Костусев, который руководит партией с 2017 года.

По его мнению, сейчас много разговоров о реформе Конституции, но результатов не будет, так как не исполняется действующая. «Партия будет также работать в плане организации возможных избирательных кампаний. Может быть, скоро будет кампания по выборам депутатов местных советов, а может, и президентские выборы. Мы об этом мечтаем», — пояснил председатель Партии БНФ.

Помимо этого, партия намерена решать проблему финансирования партийных структур.

«Важно, чтобы мы вышли в своей деятельности на финансирование своими средствами, мобилизовав белорусский бизнес, членов партии, которые хотят цивилизованного политического процесса в стране», — сказал зампред Меляшкевич.

Съезд избрал 51 члена руководящего органа партии — сойма. Среди них известная общественная активистка Нина Багинская.

 
 
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В минувшую субботу в Беларуси прошел съезд партии БНФ, на котором делегаты поддержали переизбрание председателем 63-летнего Григория Костусева.
 
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