|
Партия БНФ намерена добиваться переговоров с властями
Источник материала: АФН
В минувшую субботу в Беларуси прошел съезд партии БНФ, на котором делегаты поддержали переизбрание председателем 63-летнего Григория Костусева.
Его заместителями выбраны Алексей Янукевич, Дмитрий Солошкин, Вадим Саранчуков и Юрий Меляшкевич, передает БелаПАН.
Кроме Костусева на должность главы партии претендовали руководитель гомельской областной организации Партии БНФ Василий Романов и минской районной Илья Добротвор. Голосование было тайным. Шестьдесят шесть делегатов проголосовали за Костусева, 18 — за Добротвора, 3 — за Романова.
«Важное направление работы партии на ближайшее время — достичь переговорного процесса с действующими властями Беларуси для того, чтобы освободили политзаключенных, было организовано расследование пыток людей, других нарушений законодательства», — заявил БелаПАН после избрания Костусев, который руководит партией с 2017 года.
По его мнению, сейчас много разговоров о реформе Конституции, но результатов не будет, так как не исполняется действующая. «Партия будет также работать в плане организации возможных избирательных кампаний. Может быть, скоро будет кампания по выборам депутатов местных советов, а может, и президентские выборы. Мы об этом мечтаем», — пояснил председатель Партии БНФ.
Помимо этого, партия намерена решать проблему финансирования партийных структур.
«Важно, чтобы мы вышли в своей деятельности на финансирование своими средствами, мобилизовав белорусский бизнес, членов партии, которые хотят цивилизованного политического процесса в стране», — сказал зампред Меляшкевич.
Съезд избрал 51 члена руководящего органа партии — сойма. Среди них известная общественная активистка Нина Багинская.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую субботу в Беларуси прошел съезд партии БНФ, на котором делегаты поддержали переизбрание председателем 63-летнего Григория Костусева.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)