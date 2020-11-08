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Большинство белорусских исследователей - технари

08.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сфере научных исследований и разработок в Беларуси было занято 27,7 тыс. человек, из которых 17,9 тыс. человек осуществляли непосредственно исследовательскую деятельность.

В 2019 году в Беларуси внутренние затраты на научные исследования и разработки составили 777,8 млн. рублей (44,2% – бюджетные средства, 34% – собственные средства организаций), пишет thinktanks.by

Об этом говорится в обзоре Белстата, посвященном всемирному Дню науки, который отмечается 10 ноября. 

В нем сказано, что четвертая часть промышленных предприятий Республики Беларусь является инновационно-активной. В фармацевтической промышленности – более 70,8%, в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры инновационно-активны свыше 67,4% предприятий отрасли, в транспортном машиностроении – 57,4%.

В 2019 году удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности составил 16,6%. Белорусский экспорт на треть сформирован за счет высокотехнологичной и наукоемкой продукции.

Исследователи по областям наук (в процентах к общему числу исследователей)
 
 
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В сфере научных исследований и разработок в Беларуси было занято 27,7 тыс. человек, из которых 17,9 тыс. человек осуществляли непосредственно исследовательскую...
 
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