Большинство белорусских исследователей - технари

пише т thinktanks.by В 2019 году в Беларуси внутренние затраты на научные исследования и разработки составили 777,8 млн. рублей (44,2% – бюджетные средства, 34% – собственные средства организаций),т thinktanks.by





Об этом говорится в обзоре Белстата, посвященном всемирному Дню науки, который отмечается 10 ноября.





В нем сказано, что четвертая часть промышленных предприятий Республики Беларусь является инновационно-активной. В фармацевтической промышленности – более 70,8%, в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры инновационно-активны свыше 67,4% предприятий отрасли, в транспортном машиностроении – 57,4%.





В 2019 году удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности составил 16,6%. Белорусский экспорт на треть сформирован за счет высокотехнологичной и наукоемкой продукции.





Исследователи по областям наук (в процентах к общему числу исследователей)



