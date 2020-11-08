﻿ Олег Меньшиков отмечает 60-летие. Роли в театре, кино и жизни. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Меньшиков отмечает 60-летие. Роли в театре, кино и жизни

08.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

8 ноября Народному артисту России Олегу Меньшикову исполняется 60 лет. Он родился в Серпухове в семье военного инженера и невропатолога. Почти сразу после рождения семья переехала в Москву, где прошло детство будущего актера. Еще в школе у него проявилась тяга к музыке. Поступив в Щепкинское театральное училище, Меньшиков дебютировал в кино в драме "Жду и надеюсь", однако успех пришел к нему после следующей работы в фильме Михаила Козакова "Покровские ворота".

По окончании училища актера приняли в труппу Малого театра, а через год он отправился служить в театр Советской Армии.

В 1991 году в театре "Глобус" в Лондоне сыграл поэта Сергея Есенина в спектакле "Когда она танцевала" с актрисой Ванессой Редгрейв и был удостоен премии Лоуренса Оливье.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Меньшиков, Петров и вечера в Диканьке на новый лад в сериале "Гоголь"

Главные кинороли Меньшикова связаны с фильмами режиссера Никиты Михалкова: "Родня", оскароносная лента "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник". Зрители любят его по ярким работам в кино: "Моозунд", "Доктор Живаго", "Статский советник", "Легенда №17", "Кавказский пленник", "Восток-Запад".

В 2011-м он запустил собственный проект - танцующий духовой оркестр с репертуаром из мелодий 30-х годов, а в следующем году стал художественным руководителем драматического Театра имени Ермоловой. С 2018-го преподает на актерском факультете ГИТИСа. Профессор. 

В 45 лет Меньшиков женился на молодой актрисе Анастасии Черновой. 

В сентябре Меньшиков открыл 95-й сезон театра Ермоловой. Однако спектакли "Игроки", "Макбет", "1900", "Оркестр мечты. Медь" и "Из пустоты…(восемь поэтов)", которые должны были пройти в ноябре, пока отменены из-за болезни актера.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свой юбилей на любимой сцене актер, режиссер и худрук театра имени Ермоловой, к сожалению, не сможет отметить - в начале ноября там сообщили о его болезни и отмене...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. С добрым утром, Минск! Заявка на рекорд - флаг на весь дом на Притыцкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика