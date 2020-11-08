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Олег Меньшиков отмечает 60-летие. Роли в театре, кино и жизни
08.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
8 ноября Народному артисту России Олегу Меньшикову исполняется 60 лет. Он родился в Серпухове в семье военного инженера и невропатолога. Почти сразу после рождения семья переехала в Москву, где прошло детство будущего актера. Еще в школе у него проявилась тяга к музыке. Поступив в Щепкинское театральное училище, Меньшиков дебютировал в кино в драме "Жду и надеюсь", однако успех пришел к нему после следующей работы в фильме Михаила Козакова "Покровские ворота".
По окончании училища актера приняли в труппу Малого театра, а через год он отправился служить в театр Советской Армии.
В 1991 году в театре "Глобус" в Лондоне сыграл поэта Сергея Есенина в спектакле "Когда она танцевала" с актрисой Ванессой Редгрейв и был удостоен премии Лоуренса Оливье.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Главные кинороли Меньшикова связаны с фильмами режиссера Никиты Михалкова: "Родня", оскароносная лента "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник". Зрители любят его по ярким работам в кино: "Моозунд", "Доктор Живаго", "Статский советник", "Легенда №17", "Кавказский пленник", "Восток-Запад".
В 2011-м он запустил собственный проект - танцующий духовой оркестр с репертуаром из мелодий 30-х годов, а в следующем году стал художественным руководителем драматического Театра имени Ермоловой. С 2018-го преподает на актерском факультете ГИТИСа. Профессор.
В 45 лет Меньшиков женился на молодой актрисе Анастасии Черновой.
В сентябре Меньшиков открыл 95-й сезон театра Ермоловой. Однако спектакли "Игроки", "Макбет", "1900", "Оркестр мечты. Медь" и "Из пустоты…(восемь поэтов)", которые должны были пройти в ноябре, пока отменены из-за болезни актера.
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Свой юбилей на любимой сцене актер, режиссер и худрук театра имени Ермоловой, к сожалению, не сможет отметить - в начале ноября там сообщили о его болезни и отмене...
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