Олег Меньшиков отмечает 60-летие. Роли в театре, кино и жизни

Источник материала: Sputnik Беларусь

8 ноября Народному артисту России Олегу Меньшикову исполняется 60 лет. Он родился в Серпухове в семье военного инженера и невропатолога. Почти сразу после рождения семья переехала в Москву, где прошло детство будущего актера. Еще в школе у него проявилась тяга к музыке. Поступив в Щепкинское театральное училище, Меньшиков дебютировал в кино в драме "Жду и надеюсь", однако успех пришел к нему после следующей работы в фильме Михаила Козакова "Покровские ворота".

По окончании училища актера приняли в труппу Малого театра, а через год он отправился служить в театр Советской Армии.

В 1991 году в театре "Глобус" в Лондоне сыграл поэта Сергея Есенина в спектакле "Когда она танцевала" с актрисой Ванессой Редгрейв и был удостоен премии Лоуренса Оливье.

Главные кинороли Меньшикова связаны с фильмами режиссера Никиты Михалкова: "Родня", оскароносная лента "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник". Зрители любят его по ярким работам в кино: "Моозунд", "Доктор Живаго", "Статский советник", "Легенда №17", "Кавказский пленник", "Восток-Запад".

В 2011-м он запустил собственный проект - танцующий духовой оркестр с репертуаром из мелодий 30-х годов, а в следующем году стал художественным руководителем драматического Театра имени Ермоловой. С 2018-го преподает на актерском факультете ГИТИСа. Профессор.

В 45 лет Меньшиков женился на молодой актрисе Анастасии Черновой.

В сентябре Меньшиков открыл 95-й сезон театра Ермоловой. Однако спектакли "Игроки", "Макбет", "1900", "Оркестр мечты. Медь" и "Из пустоты…(восемь поэтов)", которые должны были пройти в ноябре, пока отменены из-за болезни актера.