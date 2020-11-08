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В Минске закрыты девять станций метро, в том числе вся третья линия
Источник материала: Навiны
Девять станций минского метрополитена были закрыты в 11:00 на вход и выход.
Это «Октябрьская» и «Площадь Победы» на первой линии, «Купаловская», «Немига» и «Фрунзенская» — на второй. Поезда следуют без остановки на данных станциях.
Также закрыты все четыре станции
На станции «Площадь Ленина» закрыт вестибюль со стороны площади Независимости, поезда на данной станции останавливаются.
Центральные станции минского метрополитена традиционно закрываются по воскресеньям, когда в городе проходят масштабные акции сторонников перемен. Сегодня запланирован Марш народовластия. Его участники собираются к полудню в районе Ратуши.
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Девять станций минского метрополитена были закрыты в 11:00 на вход и выход.
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