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Температурные рекорды зафиксированы 7 ноября в Гомеле и Могилеве

08.11.2020 11:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений зафиксированы 7 ноября в двух областных и шести районных центрах Могилевской и Минской областей, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Температурные рекорды зафиксированы 7 ноября в Гомеле и Могилеве

В Гомеле, где было теплее всего, воздух прогрелся до 14,7 градуса выше нуля (прежний максимум, зафиксированный в 1996 году, составлял 13,4 градуса), в Могилеве — до 12,1 (11,8 в 2014-м).

Новые экстремумы отмечены также в Костюковичах — 13,8 градуса (13,1 в 2014 году), Славгороде — 13,5 (13 в 2014-м), Березино — 13,3 (13 тогда же), Кличеве — 12,9 (12,8 в 1997-м), Мстиславле — 12,4 (11,8 в 2014-м) и Горках — 12,2 (11,4 в 1996-м).

Абсолютный рекорд дня составляет 19,8 градуса тепла (зарегистрирован 7 ноября 2014 года на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области).

 

Фото pixabay.com 

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений зафиксированы 7 ноября в двух областных и шести районных центрах Могилевской и Минской областей,...
 
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