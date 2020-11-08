В Минске сегодня пройдет Марш народовластия. Уже отключен мобильный интернет

Сегодня в Беларуси планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш народовластия. В Минске уже отключен мобильный интернет.





Доступ в интернет начал пропадать около 09:45, после того, как в телеграм-каналах и соцсетях было обнародовано место сбора участников акции, отмечает БелаПАН.

Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».