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В Минске сегодня пройдет Марш народовластия. Уже отключен мобильный интернет
Источник материала: Навiны
Сегодня в Беларуси планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш народовластия. В Минске уже отключен мобильный интернет.
Доступ в интернет начал пропадать около 09:45, после того, как в телеграм-каналах и соцсетях было обнародовано место сбора участников акции, отмечает БелаПАН.
Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».
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Сегодня в Беларуси планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш народовластия. В Минске уже отключен мобильный интернет.
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