Минский метрополитен сообщил о закрытии нескольких станций на вход и выход

Источник материала: Onliner

Сегодня Минский метрополитен сообщил о закрытии всех станций третьей линии, а также «Октябрьской», «Купаловской», «Площади Победы», «Немиги» и «Фрунзенской». Причина — «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

Поезда следуют без остановки на данных станциях. На станции «Площадь Ленина» закрыт вестибюль 2 (вход со стороны площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.