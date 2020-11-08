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Минский метрополитен сообщил о закрытии нескольких станций на вход и выход

08.11.2020 12:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Минский метрополитен сообщил о закрытии всех станций  третьей линии, а также «Октябрьской», «Купаловской», «Площади Победы», «Немиги» и «Фрунзенской». Причина — «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

Поезда следуют без остановки на данных станциях. На станции «Площадь Ленина» закрыт вестибюль 2 (вход со стороны площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

 
 
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Сегодня Минский метрополитен сообщил о закрытии всех станций  третьей линии, а также «Октябрьской», «Купаловской», «Площади Победы», «Немиги» и «Фрунзенской»....
 
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