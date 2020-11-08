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Минский метрополитен сообщил о закрытии нескольких станций на вход и выход
Источник материала: Onliner
Сегодня Минский метрополитен сообщил о закрытии всех станций третьей линии, а также «Октябрьской», «Купаловской», «Площади Победы», «Немиги» и «Фрунзенской». Причина — «в целях обеспечения безопасности пассажиров».
Поезда следуют без остановки на данных станциях. На станции «Площадь Ленина» закрыт вестибюль 2 (вход со стороны площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются.
Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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Сегодня Минский метрополитен сообщил о закрытии всех станций третьей линии, а также «Октябрьской», «Купаловской», «Площади Победы», «Немиги» и «Фрунзенской»....
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