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В Гомеле в день рождения сотрудники угрозыска задержали волонтера
Источник материала: Партизан
Утром 8 ноября в Гомеле задержали волонтера Анастасию Сасыкбаеву.
Как стало известно
Сасыкбаева не один раз привлекалась к ответственности по статье 23.34. Она является частью гомельского волонтерского движения.
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Утром 8 ноября в Гомеле задержали волонтера Анастасию Сасыкбаеву.
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